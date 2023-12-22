Βίντεο από τις στολές των ανδρών των ειδικών δυνάμεων που έκαναν έφοδο στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα προκειμένου να εξουδετερώσουν το 24χρονο ελεύθερο σκοπευτή την ώρα που σκορπά τον θάνατο, έδωσε στη δημοσιότητα η τσεχική αστυνομία.

Στα δραματικά πλάνα φαίνονται οι πάνοπλοι αστυνομικοί να τρέχουν στους διαδρόμους και να ανεβαίνουν στις σκάλες, ενώ ψάχνουν στις αίθουσες για θύματα. Σε ένα πλάνο βγάζουν μία σορό ενώ άλλοι κατατρομαγμένοι φοιτητές εκκενώνουν το κτίριο.

Ένας από τους αστυνομικούς εντοπίζει τον David Kozak ( ο οποίος τελικά αυτοκτόνησε) στο μπαλκόνι του 4ου ορόφου και προσπαθεί να του αποσπάσει την προσοχή φωνάζοντας «πυροβόλησέ με, γ@μ...νε!»

Ο δράστης των αγνοεί και συνεχίζει να πυροβολεί εναντίον των φοιτητών.

Οι δραματικοί διάλογοι των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας από τους αστυνομικούς εντόπισε τον δράστη στην ταράτσα…

Αστυνομικός 1: «Είναι κρυμμένος, στην αριστερή πλευρά. Από εκεί που στέκομαι εγώ. Πυροβολεί! Πυροβολεί πίσω από το τοιχίο.

Αστυνομικός 2: Τον βλέπω.

Αστυνομικός 1: Τον βλέπω, είναι εκεί! Φοράει μαύρα ρούχα! Είναι στη γωνία! Δίπλα στη σημαία! Δίπλα στη σημαία της Τσεχίας στη γωνία, στην κορυφή της σχολής! Έχει ένα μακρύκανο όπλο. Στην οροφή. Στα αριστερά στη Σχολή Τεχνών. Πάνω στη γκαλερί! Φοράει μαύρα ρούχα!

Αστυνομικός 2: Έρχεται!

Αστυνομικός 1: Πυροβολεί και στέκεται στην κορυφή.

Στη συνέχεια ένας αστυνομικός απευθύνεται στο δράστη

Αστυνομικός 2: «Έι, παλιομ@@@@@! Εδώ, είμαι, πυροβόλησε εδώ πέρα! Ελα εδώ! Εδώ είμαι, εδώ είμαι! Έι! Έι!»

Αστυνομικός 1: «Για να μην πυροβολήσει αυτούς τους ανθρώπους, γαμώτο! Γ@@@@@! Υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα. Είναι στον 4ο όροφο».

Αστυνομικός 2: «Τον βλέπεις ακόμα;»

Αστυνομικός 1: Ναι, όχι, όχι

]

Αστυνομικός από ασύρματο: «(ακατάληπτο) στην είσοδο του τμήματος φιλοσοφίας. Περιμένει ένα ασθενοφόρο. Θα παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πρέπει να τους πούμε ότι ο δράστης είναι στην οροφή.

Αστυνομικός 1: Κανείς δεν πρόκειται να μπει εκεί μέσα. (ακατάληπτη φωνή στον ασύρματο) Πρόσεχε, έρχεται! Έρχεται!

Αστυνομικός 2: Περνάει κάτω από την ουκρανική σημαία! Επαναλαμβάνω: Περνάει κάτω από την ουκρανική σημαία! Είναι στους προβολείς. Είναι στους προβολείς.

Αστυνομικός 1: Είναι στα φώτα και καλύπτεται! Πρόσεχε!

Αστυνομικός 2: Χρειάζεται ελεύθερος σκοπευτής, για να το αναλάβει.

Αστυνομικός 1: Είναι εκεί! Προσοχή! Πυροβολεί! Θα πυροβολήσει! (ακούγονται πυροβολισμοί). Γαμώτο, δεν μπορούμε να πυροβολήσουμε. Κρύβεται κάτω από τη σημαία! Στα φώτα! Με τα φώτα! Και πυροβολεί μέσα από το τοιχίο!

Αστυνομικός 2: Θα τον σκοτώσω... Μετακινήθηκε!

Αστυνομικός 1: Καταφατικό! Μετακινήθηκε! Και πυροβολεί μέσα από το τοιχίο! Προτείνω η ομάδα SWAT να πυροβολήσει από τη γέφυρα! Υπάρχει καθαρή οπτικό πεδίο! Αστυνομικός 2: Ή αλλιώς κάποιος με ένα μεγάλο όπλο από το Rudolfinum.

Αστυνομικός 1: Κάθαρμα! Αντε γ@@@@@@ βρωμιάρη!

Αστυνομικός 2: Είσαι ένα γ@@@@@@ κάθαρμα, γ@@@@@@! (ακατάληπτες φωνές στον ασύρματο και σειρήνες)

Αστυνομικός 2: Παιδιά, ελάτε! Γαμώτο! Είναι εκεί έξω. Γαμώτο, ας πυροβολήσουμε!

Αστυνομικός 1: Ρωτήστε αν μπορείτε να πυροβολήσετε από εδώ! Τουλάχιστον να έχετε κάλυψη… Ας τον κρατήσουμε απασχολημένο! Αστυνομικός 2: Σηκώθηκε! Σηκώθηκε! Σηκώθηκε! Αν έχεις μεγάλο όπλο, ρίχτου!

Πηγή: skai.gr

