Η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε χθες Παρασκευή την «ανησυχία» της για την αναθεώρηση άρθρου του Συντάγματος του Ελ Σαλβαδόρ που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, κρίνοντας πως μπορεί να έχει «αρνητικές συνέπειες» για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αναλυτές προειδοποιούν πως η χώρα της κεντρικής Αμερικής οδεύει στην «εδραίωση» μορφής εξουσίας που χαρακτηρίζουν «δικτατορική».

Το κοινοβούλιο, στο οποίο κυριαρχούν οι σύμμαχοι του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε, που έχει κηρύξει «πόλεμο» στις συμμορίες, ενέκρινε τη Δευτέρα αμφιλεγόμενη αναθεώρηση του άρθρου 248 του Συντάγματος — ώστε να επιτραπεί η επιτάχυνση περαιτέρω αναθεωρήσεων του θεμελιώδους νόμου.

Η αναθεώρηση αυτή «εγείρει ανησυχίες για τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει ως προς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα «μειώσει πολύ τον χώρο διαλόγου και θα μειώσει τις δυνατότητες των πολιτών να συμμετέχουν στα κοινά», πρόσθεσε η Αμνηστία.

Ως τώρα, οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος έπρεπε να εγκρίνονται από «τους μισούς συν έναν» κοινοβουλευτικούς και κατόπιν να επικυρώνονται από τα δύο τρία των μελών του ανανεωμένου Κογκρέσου έπειτα από τη διεξαγωγή εκλογών.

Με την αναθεώρηση, το κοινοβούλιο θα μπορεί να επικυρώνει άμεσα τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος με την «ψήφο των τριών τετάρτων» των 60 μελών του — το κόμμα του Ναγίμπ Μπουκέλε καταλαμβάνει τις 54 έδρες στην εθνική αντιπροσωπεία.

Η Αμνηστία υπογραμμίζει ότι τα τελευταία τρία χρόνια, η «υπερπλειοψηφία» του κόμματος του προέδρου στο κοινοβούλιο υπήρξε «στοιχείο κλειδί» στην «διάβρωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης» και των «μηχανισμών ελέγχου» της εξουσίας.

«Ο πρόεδρος έχει πλέον ελεύθερα τα χέρια για να προωθήσει όλα τα μέτρα που θέλει» χωρίς κανέναν μηχανισμό ελέγχου της εξουσίας του, τόνισε από την πλευρά του στο AFP ο ανεξάρτητος πολιτικός αναλυτής Κάρλος Αραούχο, εκτιμώντας πως ο κ. Μπουκέλε είναι τώρα σε θέση να αποφασίζει «αναθεώρηση του Συντάγματος κατά βούληση, χωρίς ανάλυση, ούτε συζήτηση».

«Μου φαίνεται ότι η χώρα οδεύει προς την εδραίωση δικτατορικού σχήματος, της μεγαλύτερης δυνατής συγκέντρωσης της εξουσίας», υπερθεμάτισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πολιτικός αναλυτής Εουχένιο Τσίκας.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που εξελέγη πρόεδρος τον Ιούνιο του 2019, εξασφάλισε νέα πενταετή θητεία στις εκλογές της 4ης Φεβρουαρίου, στις οποίες έλαβε 84,65% των ψήφων. Η τεράστια δημοτικότητά του οφείλεται κυρίως στον ανελέητο πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον των «μάρας», συμμοριών που τρομοκρατούσαν τους πολίτες.

Την Τρίτη, η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσε πως το 75% των φερόμενων ως μελών συμμοριών έχει τεθεί υπό κράτηση. Ωστόσο, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν τις μεθόδους του προέδρου Μπουκέλε, καταγγέλλοντας αυθαίρετες συλλήψεις, αθρόες περιπτώσεις κακομεταχείρισης, υποθέσεις βασανισμών και θανάτων στις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

