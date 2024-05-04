Η γαλλική διπλωματία καταδίκασε χθες Παρασκευή το βράδυ «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» την επίθεση ενόπλων εναντίον οχηματοπομπής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) στην πολιτεία Νότιο Νταρφούρ του Σουδάν, η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο εργαζόμενοί της και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

«Η Γαλλία καλεί όλα τα μέρη στη σύρραξη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο τους επιβάλλει να προστατεύουν το προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων και υγειονομικών υπηρεσιών και να εγγυώνται πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση», ανέφερε ο Κριστόφ Λεμουάν, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Κε ντ’ Ορσέ.

Δυο οδηγοί της ΔΕΕΣ έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις εργαζόμενοί της τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων εναντίον τους προχθές Πέμπτη στην πολιτεία Νότιο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε στη Γενεύη η οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ομάδα «επέστρεφε από τη Λέιμπα», όπου είχε πάει «για να αποτιμήσει την ανθρωπιστική κατάσταση κοινοτήτων πληττόμενων από τη βία» στην περιοχή, όταν μετατράπηκε σε στόχο ενόπλων, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Από πέρυσι, το Σουδάν έχει μετατραπεί σε θέατρο ανελέητου πολέμου ανάμεσα σε δυο στρατηγούς, που είχαν προχωρήσει μαζί σε πραξικόπημα το 2021 αλλά πλέον έχουν στρέψει τα όπλα ο ένας εναντίον του άλλου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, τη 15η Απριλίου 2023, ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις επίφοβες Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, η σεξουαλική βία, η βία με εθνικά και φυλετικά κίνητρα κι οι τακτικές καμμένης γης έχουν επιστρέψει στο Νταρφούρ. Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, κι έχει μετατρέψει πάνω από 8,5 εκατομμύρια άλλους σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η ΔΕΕΣ είναι παρούσα στο Σουδάν από το 1978 και από το ξέσπασμα του πολέμου διανέμει ιδίως ιατρικό υλικό σε νοσοκομεία που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, βοηθά οικογένειες που έχουν χωριστεί να διατηρούν επαφή με τους δικούς τους και προσπαθεί να προωθήσει την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Πηγή: skai.gr

