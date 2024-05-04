Με την άνοδο της στάθμης του νερού να συνεχίζεται και έναν απολογισμό τουλάχιστον 37 νεκρών και 74 αγνοουμένων, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο κρίσιμη στη νότια Βραζιλία, όπου χθες επλήγη με τη σειρά της η περιφερειακή πρωτεύουσα Πόρτο Αλέγκρε.

Torrential rain causes catastrophic flooding in Brazil’s southernmost region, Rio Grande do Asyl.



At least 29 drowned, many more still missing



🇧🇷 pic.twitter.com/Fljajt0uHd May 3, 2024

Το έργο των διασωστών είναι τιτάνιο, με ολόκληρες πόλεις να έχουν αποκοπεί ουσιαστικά από τον κόσμο, να έχουν γίνει απροσπέλαστες από τις πλημμύρες που εδώ και μέρες έχουν καταστρέψει την πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, όπου αναμένεται να βρέχει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.

South of Brazil is living the worst flood of history. At the city of Lajeado (video below) the river height surpassed the record of 100 feet high from 1941 and 2023. God bless our people. pic.twitter.com/WM9dhXdumv — Rony Vernet 🇧🇷 (@RonyVernet) May 2, 2024

Torrential flood due to heavy rains in Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/ooO7pNUCfU — Disaster News (@Top_Disaster) May 1, 2024

Κατοικημένες περιοχές έχουν πνιγεί όσο φτάνει το μάτι, δρόμοι κατεστραμμένοι, γέφυρες που παρασύρονται από το ρεύμα, για να μην γίνει λόγος για τα ρήγματα των φραγμάτων που κινδυνεύουν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση: οι ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές είναι μεγάλες και συγκεντρώνονται κυρίως στην κεντρική περιοχή αυτής της πολιτείας που συνορεύει με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την περιφερειακή πρωτεύουσα με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, η καταστροφή "δεν έχει προηγούμενο", προειδοποίησε ο κυβερνήτης Εντουάρντου Λάιτε.

Χθες, δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης γέμισαν με νερό λόγω της μεγάλης πλημμύρας του Γκουάιμπα, ενός εμβληματικού ποταμού της νότιας Βραζιλίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η στάθμη του Γκουάιμπα μπορεί να φθάσει τα 5 μέτρα μέσα στις επόμενες ώρες. Το ιστορικό ρεκόρ, που χρονολογείται από το 1941, είναι 4,71 μέτρα.

- "Χειρότερη καταστροφή" -

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, η πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντου Σουλ βιώνει τη "χειρότερη κλιματική καταστροφή στην ιστορία της".

Τουλάχιστον τέσσερα φράγματα "είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κινδυνεύοντας να σπάσουν", προειδοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Εν μέσω καταστροφής, υπάρχουν κάποιες παρήγορες εικόνες, όπως η διάσωση τεσσάρων εγκύων γυναικών στην πόλη Αγκούντο, που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Ο απολογισμός, ήδη μεγάλος, παραμένει πολύ προσωρινός, με 37 νεκρούς, 74 αγνοούμενους και 74 τραυματίες.

Περισσότερες από 250 τοποθεσίες έχουν πληγεί εδώ και αρκετές ημέρες από καταστροφικές καταιγίδες.

Ο τελευταίος απολογισμός των αρχών μιλά για κάπου 351.000 πληγέντες. Συνολικά, 23.600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.