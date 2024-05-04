Μεγάλη Παρασκευή στη Σύρο: Η ιδιαίτερη λάμψη της λιτανείας των Eπιταφίων – Ορθόδοξοι και Καθολικοί γιορτάζουν μαζί το Πάσχα

Από το τελετουργικό της Μεγάλης Εβδομάδας, αυτό το οποίο διαχρονικά ξεχωρίζει στην Σύρο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η λιτανεία των επιτάφιων το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στο κέντρο της Ερμούπολης.

Δείτε βίντεο του Cyclades24

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, η προαναφερόμενη θρησκευτική ακολουθία είχε μια ιδιαίτερη λάμψη, χωρίς φυσικά να αλλοιώνει στο ελάχιστο το χριστιανικό μήνυμα της ημέρας που είναι ο θάνατος του Χριστού.



Πλήθος πιστών, επισκέπτες της Σύρου και δημότες του νησιού, συμμετείχαν και παρακολούθησαν την περιφορά των επιτάφιων που ξεκίνησε από νωρίς το βράδυ. Ως είθισται, ο καθολικός επιτάφιος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας ήταν ο πρώτος που πέρασε από την Πλατεία Μιαούλη για την τέλεση της δέησης από τον εφημέριο του Ναού π. Νίκο, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στη βάση του.

Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε η λιτανεία του επιταφίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στη συνέχεια η αντίστοιχη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου που κατευθύνθηκαν στην Πλατεία Μιαούλη αναμένοντας τον επιτάφιο του Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που αφίχθη λίγο αργότερα, μαζί με τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.