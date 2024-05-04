Συντρίμμια καταρριφθέντων ρωσικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε πολιτικές υποδομές τις πρώτες πρωινές ώρες στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι και να εκδηλωθεί φωτιά σε κτίριο γραφείων, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον κ. Σινεχούμποφ, 13χρονο παιδί και γυναίκα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ προσφέρθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες σε άλλη γυναίκα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

