Δημοσιεύματα σε ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη τον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν πως δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για την έναρξη ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης στη Ράφα.

Αυτό που είπε ο κ. Γκάλαντ χθες είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ανακοίνωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούνται τα δημοσιεύματα στις ψηφιακές εκδόσεις δυο ισραηλινών εφημερίδων (Times of Israel, Haaretz) και αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου (Axios).

Προχθές ο κ. Νετανιάχου ανακοίνωσε πως ορίστηκε ημερομηνία —χωρίς να αποκαλύψει ποια είναι— για την έναρξη της επίθεσης στην πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του θυλάκου.

Απεναντίας, ο κ. Γκάλαντ φέρεται να είπε στον κ. Όστιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους πως οι ισραηλινοί σχεδιασμοί για την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων και την επιχείρηση βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Οι ΗΠΑ, ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα το Ισραήλ εναντίον της διεξαγωγής τέτοιας επιχείρησης στη Ράφα, εκτιμώντας πως θα είχε βαρύ απολογισμό στις τάξεις των αμάχων.

Την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση για να συζητηθούν οι ανησυχίες της αμερικανικής πλευράς, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου υφίσταται πίεση από ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησής του να διατάξει εισβολή στη Ράφα, κατ’ αυτόν το τελευταίο οχυρό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά την απόσυρση μονάδων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Χαν Γιούνις (νότια), ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ διεμήνυσε προχθές μέσω X ότι «αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να επιτεθεί στη Ράφα για να νικηθεί η Χαμάς, δεν θα έχει πλέον την εντολή για να συνεχίσει να υπηρετεί ως πρωθυπουργός».

Μερικές ώρες αργότερα, ο κ. Νετανιάχου ανακοίνωνε πως ορίστηκε ημερομηνία. Χθες επανήλθε, υποσχόμενος πως ο ισραηλινός στρατός θα καταστρέψει «όλα» τα τάγματα της Χαμάς, μη εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στη Ράφα. «Καμιά δύναμη στον κόσμο δεν θα μας σταματήσει», διατράνωσε, υποστηρίζοντας πως «πολλές δυνάμεις προσπαθούν, αλλά τίποτε δεν θα (τις) βοηθήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

