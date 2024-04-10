Συρία: Οκτώ μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν νεκροί σε επίθεση «αγνώστων»

Οκτώ σύροι μαχητές υπό τις εντολές των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε επίθεση με μαχαίρια στην ανατολική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση αυτή της φύσης σε ισάριθμες ημέρες, σημείωσε η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

«Άγνωστοι ένοπλοι» εξαπέλυσαν επίθεση κοντά στην πόλη Μαγιαντίν, στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, κατά την ίδια πηγή.

Οι οκτώ μαχητές, που τελούσαν «υπό τις διαταγές» των Φρουρών της Επανάστασης, «σφαγιάστηκαν» σε επίθεση με μαχαίρια εναντίον της θέσης τους, ανέφερε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής της ΜΚΟ.

Την επαρχία Ντέιρ Εζούρ διασχίζει ο Ευφράτης ποταμός, φυσικό σύνορο ανάμεσα σε ζώνες ελεγχόμενες από δυνάμεις της Δαμασκού και συμμαχικές οργανώσεις, υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη, στη δυτική όχθη, κι αυτές που ελέγχονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ, συμμαχία υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, υπό κουρδική ηγεσία), στην ανατολική.

Αφού κατέλαβε αχανείς τομείς της συριακής και της ιρακινής επικράτειας από το 2014, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) εντέλει ηττήθηκε στη Συρία το 2019, όμως παραμένουν στο έδαφός της πυρήνες εν υπνώσει σε περιοχές στα σύνορα με το Ιράκ που εξαπολύουν συχνά επιθέσεις, ειδικά εναντίον των ΣΔΔ και των στρατευμάτων του συριακού καθεστώτος.

Τρεις Σύροι υπό τις διαταγές των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, σε επίθεση εναντίον της θέσης τους κοντά στη Μαγιαντίν, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ένοπλες οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολεμούν στο πλευρό των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, με έναυσμα την καταστολή διαδηλώσεων για τον εκδημοκρατισμό της χώρας.

Χιλιάδες μαχητές διαφόρων εθνικοτήτων που θεωρείται πως πρόσκεινται στο Ιράν είναι ανεπτυγμένοι στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

