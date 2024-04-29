Επιστολή προς τον πρωθυπουργό απέστειλαν οι τέσσερις επιστημονικές εταιρίες και ενώσεις της Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα με αφορμή τις καταγγελίες του βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Καλλιάνου για τις συνθήκες νοσηλείας του πατέρα του στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι Αγγειοχειρουργοί της Ελλάδας κάνουν λόγο για «ανθρωποφαγία» σε βάρος μιας ομάδας ανθρώπων που επιτέλεσαν τα καθήκοντά τους και για «άδικη επίθεση από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την ισχυρή πολιτική τους θέση και την προνομιακή τους αντιμετώπιση από διάφορα μέσα ενημέρωσης». Ζητούν την παρέμβαση του πρωθυπουργού ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας, των ασθενών και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Με ανησυχία και απογοήτευση παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες να εξελίσσεται μια απίστευτη κατάσταση ανεπίτρεπτης επίθεσης στα όρια της "ανθρωποφαγίας" σε βάρος μιας ομάδας ανθρώπων που επιτέλεσαν τα καθήκοντά τους. Απευθυνόμαστε σε εσάς ως Έλληνες Αγγειοχειρουργοί, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία μας για την άδικη και απαράδεκτη δημόσια επίθεση που δέχεται ένα εξέχον μέλος μας από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την ισχυρή πολιτική τους θέση και την προνομιακή τους αντιμετώπιση από διάφορα μέσα ενημέρωσης».

Η απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου, σημειώνουν, είναι μια ανείπωτα θλιβερή κατάσταση για τους οικείους του. «Και για εμάς όμως που είμαστε οι πρώτοι που ερχόμαστε σε επαφή μαζί του, αποτελεί ένα βαρύ και δυσβάσταχτο γεγονός. Ο σεβασμός προς τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτος. Οι Αγγειοχειρουργοί δεν γνωρίζουμε ωράρια ή όρια όταν πρόκειται να παρέχουμε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται, είτε εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ωστόσο, η απαίτηση για δικαιοσύνη δε μπορεί και δεν πρέπει να εκφράζεται με απειλητικούς ή προσβλητικούς χαρακτηρισμούς μέσα από μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την πολιτική και επαγγελματική τους ιδιότητα. Οποιαδήποτε κατηγορία για ιατρική αμέλεια πρέπει να ερευνάται, με την ανεξαρτησία και τον σεβασμό που αξίζει κάθε νόμιμη διαδικασία. Η απόφαση για το ποιος φέρει ευθύνη δεν ανήκει σε πολιτικούς ή δημόσια πρόσωπα, αλλά στην Ελληνική Δικαιοσύνη».

Οι Έλληνες Αγγειοχειρουργοί συνεχίζουν:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η απροκάλυπτη, προσβλητική στα όρια της ύβρεως και αήθης αντιμετώπιση των εργαζομένων σε ένα Ακαδημαϊκό Δημόσιο Νοσοκομείο από έναν κυβερνητικό βουλευτή συμβάλει στην απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας το οποίο εσείς προσπαθείτε να υποστηρίξετε και να βελτιώσετε, υποβαθμίζει τον σημαντικό ρόλο των ειδικευομένων ιατρών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των νοσοκομείων μας, ακυρώνει την παρουσία των φοιτητών στις πανεπιστημιακές κλινικές και την εκπαιδευτική διαδικασία, και οδηγεί τους πολίτες να απωλέσουν την εμπιστοσύνη τους στο δημόσιο σύστημα υγείας που με τόσο κόπο κερδήθηκε στην πρόσφατη περίοδο υγειονομικής κρίσης.

Ως Αγγειοχειρουργική Κοινότητα, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τους συναδέλφους μας και να υπερασπιστούμε το ιατρικό λειτούργημα με σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή και την επαγγελματική μας ηθική. Αναζητούμε όμως την απόδοση δικαιοσύνης, πάντα με σεβασμό προς το έργο και την αξιοπρέπεια των επαγγελματιών της υγείας.

Παρακαλούμε, λοιπόν, να δράσετε άμεσα ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας, των ασθενών και του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

