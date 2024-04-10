Συρία: Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα κατά υποδομών της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη την ευθύνη για αεροπορικό πλήγμα εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολά του Λιβάνου στη Συρία, επαναλαμβάνοντας πως εννοούν να αποτρέψουν την εδραίωση του ένοπλου κινήματος στην περιοχή.

«Ο στρατός βομβάρδισε στρατιωτικές υποδομές οι οποίες, με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολά στο συριακό μέτωπο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

Ο ισραηλινός στρατός «καθιστά υπεύθυνο το συριακό καθεστώς για όλες τις δραστηριότητές στην επικράτειά του και δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολά να πάρει θέσεις στο συριακό μέτωπο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, ανέφερε πως έπληξε συριακή στρατιωτική θέση, ανταποδίδοντας την εκτόξευση ρουκέτας από τη νότια Συρία εναντίον του υψιπέδου του Γκολάν, τμήμα του οποίου έχει κυριεύσει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, έκανε λόγο για δυο ισραηλινά πλήγματα, ένα χθες Τρίτη το πρωί, το άλλο το βράδυ της Δευτέρας.

Αυτό που έγινε χθες Τρίτη το πρωί στον νομό Ντεράα (νότια) είχε στόχο αποθήκες «με όπλα και πυρομαχικά» τόσο των δυνάμεων της Δαμασκού όσο και «οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν» και κατέστρεψε τους στόχους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Προχθές Δευτέρα το βράδυ, το Ισραήλ έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Συρία «ανταποδίδοντας εναντίον οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν και τη λιβανική Χεζμπολά, που εκτόξευσαν ρουκέτα από τη συριακή επικράτεια προς την κατεύθυνση του κατεχόμενου συριακού (υψιπέδου του) Γκολάν», κατά τη ΜΚΟ.

Τα επεισόδια αυτά καταγράφονται μετά την αποδοθείσα στο Ισραήλ αεροπορική επιδρομή της 1ης Απριλίου στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, στην οποία βρήκαν τον θάνατο 16 άνθρωποι, κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανάμεσά τους ήταν επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων δυο ανώτατων αξιωματικών.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, σχεδόν όλους από αέρος, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη γειτονική χώρα το 2011, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά σχηματισμούς προσκείμενους στο Ιράν.

Το Ισραήλ σπάνια αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για τα πλήγματα αυτά, διαμηνύει ωστόσο συχνά πως δεν πρόκειται να επιτρέψει μεταφορές όπλων από το Ιράν στη λιβανική Χεζμπολά στη Συρία, ούτε την εδραίωση του σιιτικού κινήματος αυτού, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους, στο νότιο τμήμα της συριακής επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

