Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν εν πτήσει αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) που εκτοξεύτηκε από περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης προς τον Κόλπο του Άντεν, με στόχο «πιθανόν» το MV Yorktown, εμπορικό πλοίο υπό σημαία ΗΠΑ και ιδιοκτησίας αμερικανικής εταιρείας, το οποίο συνόδευαν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Laboon (DDG 58) και USS Mason (DDG 87).

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

