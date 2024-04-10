Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τρίτη ότι τον βρίσκει αντίθετο η πολιτική που ασκεί ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτήρισε «λάθος», παροτρύνοντας την ισραηλινή κυβέρνηση να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Δεν συμφωνώ με την προσέγγισή του», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univision, απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο που διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο.

Έκανε σχόλια που συγκαταλέγονται στα πιο αυστηρά για τον ισραηλινό πρωθυπουργό καθώς στην Ουάσιγκτον μοιάζει πλέον να εντείνεται η ανυπομονησία μπροστά στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, υπό ισραηλινή πολιορκία για πάνω από μισό χρόνο.

Χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το γεγονός ότι οχηματοπομπή της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά εργαζόμενοί της, ανάμεσά τους Αμερικανοκαναδός.

«Αυτό που ζητάω είναι οι Ισραηλινοί να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός» και «να επιτρέψουν τις έξι ή τις οκτώ επόμενες εβδομάδες πλήρη πρόσβαση στα τρόφιμα και στα φάρμακα που πάνε» στον θύλακο, είπε ο κ. Μπάιντεν.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον κ. Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα, άφησε για πρώτη φορά να εννοηθεί πως μπορεί να βάλει όρους για τη χορήγηση της αμερικανικής βοήθειας στο Ισραήλ αν δεν υπάρξουν «χειροπιαστά» μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως μιλάει με «όλο τον κόσμο, με τους Σαουδάραβες, με τους Ιορδανούς, με τους Αιγύπτιους» και είναι «έτοιμοι να πάνε εκεί», είναι «έτοιμοι να παραδώσουν τα τρόφιμα» που χρειάζονται οι άμαχοι.

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για το ότι δεν διανέμονται φάρμακα και τρόφιμα στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα», επέμεινε.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν στρατιωτική βοήθεια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο αξιώνουν οι ισραηλινές αρχές να κάνουν περισσότερα για να φθάσει ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους.

Αν και η Ουάσιγκτον εξήρε τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ, όπως το «προσωρινό» άνοιγμα σημείων διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά του Έρετς (βόρεια), πρόσθεσε πως αναμένει «αποτελέσματα».

Συγγενείς αμερικανοϊσραηλινών ομήρων της Χαμάς στη Γάζα έγιναν δεκτοί από την αμερικανίδα αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στον Λευκό Οίκο, την ώρα που συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων.

«Θέλουμε αποτελέσματα. Θέλουμε οι συγγενείς μας να επιστρέψουν», συνόψισε μιλώντας στον Τύπο η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ, ο γιος της οποίας συγκαταλέγεται στους ομήρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.