Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε στη διάρκεια της νύχτας το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι απελπιστική, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, καθώς ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι για νέες συνομιλίες με στόχο μια νέα εκεχειρία, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο την πόλη Χαν Γιούνις και αυτή της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι στους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 110 άνθρωποι τη νύχτα σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα που πολιορκείται από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Πάνω από τέσσερις μήνες από το ξέσπασμα του πολέμου που πυροδοτήθηκε από μια άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος, περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτοι η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, απειλούνται από την πείνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Όλα τα στρώματα της παλαιστινιακής κοινωνίας υποφέρουν βαριά, φτάσαμε στο στάδιο της ακραίας φτώχειας και της πείνας, δεν έχουμε πλέον τα μέσα να αγοράσουμε τρόφιμα, ποτά ή οποιοδήποτε προϊόν από την αγορά», δήλωσε η 62χρονη Ζαρίφα Χάμαντ, μια γυναίκα που έχει εκτοπιστεί και ζει στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Πηγαίνουμε για να γλιτώσουμε από το ένα μέρος στο άλλο, τα παιδιά πεθαίνουν από πείνα, οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν από πείνα, διαβήτη, αρτηριακή πίεση (…) Όποιο παιδί και να ρωτήσετε θα σας πει ‘πεινάω’», συνέχισε.

Καθώς υπόκειται στην έγκριση του Ισραήλ, η ανθρωπιστική βοήθεια, που εξακολουθεί να μην επαρκεί, εισέρχεται στη Γάζα κυρίως από τη Ράφα μέσω Αιγύπτου, αλλά η μεταφορά της προς τον βορρά έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη από τις καταστροφές και τις μάχες.

Προσπάθεια άρσης αδιεξόδου στις συνομιλίες

Σε μια προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου, ισραηλινή αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, ο Νταβίντ Μπαρνέα, μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι ελπίζοντας σε μια «απεμπλοκή» των συνομιλιών για την επίτευξη νέας εκεχειρίας με τη Χαμάς, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Χθες, ο σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακγκέρκ βρισκόταν στο Ισραήλ, έπειτα από επίσκεψή του στο Κάιρο, όπου είχε επίσης μεταβεί αυτήν την εβδομάδα ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

Σχέδιο που συζητήθηκε στο Παρίσι στα τέλη Ιανουαρίου προέβλεπε παύση των εχθροπραξιών για έξι εβδομάδες και απελευθέρωση 200 ως 300 Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα την απευθέρωση 35 ως 40 ομήρων που κρατά η Χαμάς, σύμφωνα με πηγή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Γύρω στους 250 ανθρώπους είχαν απαχθεί και οδηγηθεί στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν από τη Λωρίδα της Γάζας επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο πάνω από 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, 130 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και για περίπου 30 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί, μετά την απελευθέρωση 105 ομήρων με αντάλλαγμα 240 Παλαιστίνιους κρατούμενους σε εκεχειρία που επετεύχθη στα τέλη Νοεμβρίου .

«Οριακό σημείο»

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο ανέβηκε στην εξουσία στη Γάζα το 2007 και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 29.514 ανθρώπους στη Γάζα, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στο μεταξύ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε σήμερα στο υπουργικό του συμβούλιο ασφαλείας σχέδιο για την μεταπολεμική περίοδο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο υπενθυμίζει στο προοίμιό του τους στόχους εξάρθρωσης της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ στη Γάζα, προβλέπει κυρίως τη διαχείριση του θύλακα από τοπικούς αξιωματούχους, όπως και τη διάλυση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής, στην οποία εργάζονται γύρω στους 30.000 ανθρώπους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στη Συρία, όπου διαχειρίζεται κυρίως σχολεία και νοσοκομεία, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι η UNRWA έχει φτάσει σε «οριακό σημείο».

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ βρίσκεται στο επίκεντρο πολεμικής από τότε που το Ισραήλ κατηγόρησε 12 εργαζομένους της ότι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τους οποίους η υπηρεσία απομάκρυνε αμέσως. Ωστόσο μολονότι «μέχρι τώρα, καμία απόδειξη δεν έχει προσκομιστεί από το Ισραήλ στην UNRWA», 16 χώρες ανέστειλαν την χρηματοδότησή τους, συνολικού ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσε ο επικεφαλής της, ο Φιλίπ Λαζαρινί, προειδοποιώντας ότι οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας σε όλη την περιοχή «θα κινδυνεύσουν σοβαρά από τον Μάρτιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.