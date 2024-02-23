Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την επέκταση της λίστας αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και πολιτικών στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στην Ρωσία απαντώντας στο τελευταίο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκριναν 13ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά 200 προσώπων και εταιρειών που κατηγορούνται ότι βοηθούν την Μόσχα στην προμήθεια όπλων, εμπλέκονται στην αρπαγή παιδιών από την Ουκρανία ή συμβάλλουν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση συνεχίζει τις άκαρπες απόπειρες να πιέσει την Ρωσία μέσω μονομερών και περιοριστικών μέτρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Σε απάντηση σε αυτές τις μη φιλικές ενέργειες, η ρωσική πλευρά επέκτεινε σημαντικά την λίστα των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών της ΕΕ στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στο έδαφος της χώρας μας».

Στη λίστα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι υπηρεσιών επιβολής του νόμου και εμπορικών οργανισμών που προμήθευσαν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών που συμμετείχαν στην δίωξη ρώσων αξιωματούχων και εκείνοι που συγκέντρωσαν υλικό για να υποστηρίξουν την ιδέα της κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Στην ρωσική λίστα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που προβαίνουν σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.