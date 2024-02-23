Δύο χρόνια μετά την εισβολή και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν ένα 13ο πακέτο κυρώσεων κατά του καθεστώτος του Πούτιν και εκείνων που ευθύνονται και υποστηρίζουν τον «παράνομο, απρόκλητο και αδικαιολόγητο» αυτό πόλεμο.

Αυτό το νέο πακέτο κυρώσεων επιβάλλει περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα και εταιρίες που σχετίζονται με τη μεταφορά όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, άτομα που ευθύνονται για την παράνομη απέλαση παιδιών από την Ουκρανία, καθώς και εταιρίες από τρίτες χώρες (μεταξύ των οποίων μία τουρκική εταιρεία) οι οποίες θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην παράκαμψη κυρώσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλιου της ΕΕ, το σημερινό πακέτο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

Μεμονωμένες καταχωρίσεις

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε επιπλέον 106 άτομα και 88 οντότητες που είναι υπεύθυνες για τις ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Οι νέες καταχωρίσεις στοχεύουν κυρίως τον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα και τα άτομα που συνδέονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται στην προμήθεια όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, καθώς και μέλη του δικαστικού σώματος, τοπικούς πολιτικούς και άτομα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη απέλαση και τη στρατιωτική επανεκπαίδευση παιδιών από την Ουκρανία.

Συνολικά, η ΕΕ έχει επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε περισσότερα από 2000 άτομα και οντότητες, που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τα ονόματα ή οι εταιρείες που καταχωρούνται στη μαύρη λίστα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επιπλέον σε ταξιδιωτική απαγόρευση, η οποία τους εμποδίζει να εισέλθουν ή να διέλθουν από τα εδάφη της ΕΕ.

Έλεγχοι και περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να καταχωρήσουν 27 νέες οντότητες στον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν άμεσα το στρατιωτικό και βιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας. Οι οντότητες αυτές θα υπόκεινται σε αυστηρότερους περιορισμούς εξαγωγών όσον αφορά αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης, καθώς και αγαθά και τεχνολογία που ενδέχεται να συμβάλουν στη βελτίωση της άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας. Ορισμένες από αυτές τις οντότητες βρίσκονται σε τρίτες χώρες (Ινδία, Σρι Λάνκα, Κίνα, Σερβία, Καζακστάν, Ταϊλάνδη και Τουρκία) και έχουν εμπλακεί στην παράκαμψη των εμπορικών περιορισμών, άλλες είναι ρωσικές οντότητες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρονικά εξαρτήματα για το στρατιωτικό και βιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας.

Επιπλέον, η σημερινή στον κατάλογο των ειδών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση του τομέα άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας προστίθεται και ηα ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV).

Τέλος, η ΕΕ εισήγαγε περαιτέρω περιορισμούς στις εξαγωγές αγαθών που συμβάλλουν ιδίως στην ενίσχυση των ρωσικών βιομηχανικών δυνατοτήτων, όπως οι ηλεκτρικοί μετασχηματιστές.

Σίδερο και ατσάλι

Η σημερινή απόφαση προσθέτει το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των χωρών εταίρων που εφαρμόζουν μια σειρά περιοριστικών μέτρων στις εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα από τη Ρωσία και μια σειρά μέτρων ελέγχου των εισαγωγών που είναι ουσιαστικά ισοδύναμα με εκείνα της ΕΕ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε: "Καθώς φτάνουμε στο θλιβερό σημείο των δύο ετών από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την πίεση στη Ρωσία. Σήμερα, εντείνουμε περαιτέρω τα περιοριστικά μέτρα κατά του στρατιωτικού και αμυντικού τομέα της Ρωσίας, στοχεύοντας περαιτέρω οντότητες σε τρίτες χώρες που προμηθεύουν εξοπλισμό, καθώς και εκείνοι που ευθύνονται για την παράνομη απέλαση και τη στρατιωτική επανεκπαίδευση παιδιών της Ουκρανίας. Παραμένουμε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να χτυπήσουμε την πολεμική μηχανή της Ρωσίας και να βοηθήσουμε την Ουκρανία να κερδίσει τον νόμιμο αγώνα της για αυτοάμυνα και να αποκαταστήσει ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

