Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική και απόλυτα σοβαρή και συγκεντρωμένη εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέταξε τον Άλεξ Ντε Μινόρ, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Masters της Ρώμης με 2-0 σετ (6-1, 6-2).

Ενδεικτικό της... δαιμονιώδους φόρμας που βρέθηκε ο Έλληνας τενίστας ήταν το γεγονός πως «καθάρισε» τον αγώνα σε μόλις 61 λεπτά, ενώ προέβη σε πέντε break στο σερβίς του αντιπάλου του.

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε τις... υψηλές πτήσεις του επί του Αυστραλού Νο. 11 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς, έφτασε τις έντεκα νίκες στις δώδεκα τελευταίες συναντήσεις τους.

Από νωρίς, το Νο. 8 του ταμπλό έδειξε τις άγριες διαθέσεις του και με βαριά και ωραία χτυπήματα έκανε δύο break στο σερβίς του Ντε Μινόρ, κατακτώντας το πρώτο σετ σε μόλις 24 λεπτά.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε και στο δεύτερο σετ, εκεί όπου εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου, αλλά και τη δική του σταθερότητα στο πρώτο σερβίς, έφτασε στο 5-2 - χάρη σε τρία μπρέικ (!) - κατακτώντας τη νίκη και το δεύτερο σετ με 6-2.

Πλέον, ο Στέφανος καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του 24χρονου Χιλιανού Νο. 24 της παγκόσμιας κατάταξης, Νίκολας Γιάρι.

