Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε ένα σχέδιο για «την επόμενη ημέρα» στη Γάζα, την πρώτη επίσημη πρότασή του για την εποχή μετά το τέλος του πολέμου στο παλαιστινιακό αυτό έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το έγγραφο, που παρουσιάσθηκε χθες, Πέμπτη, στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ και το οποίο είδε το Ρόιτερς, το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας σε όλα τα εδάφη δυτικά του Ιορδάνη, περιλαμβανομένης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Γάζας - εδάφη όπου οι Παλαιστίνιοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος.

Στους μακροπρόθεσμους στόχους του σχεδίου, ο Νετανιάχου απορρίπτει τη «μονομερή αναγνώριση» ενός παλαιστινιακού κράτους. Δηλώνει πως μια διευθέτηση με τους Παλαιστινίους θα επιτευχθεί μόνο με απ' ευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη - όμως δεν αναφέρει ποιος θα αντιπροσωπεύσει την παλαιστινιακή πλευρά.

Για τη Γάζα, ο Νετανιάχου αναφέρει την αποστρατιωτικοποίηση και την αποριζοσπαστικοποίηση ως στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μεσοπρόθεσμα. Δεν επεκτείνεται στο πότε θα αρχίσει αυτό το ενδιάμεσο στάδιο ή στο πόσο θα διαρκέσει. Όμως εξαρτά την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια λόγω της ισραηλινής επίθεσης, από την πλήρη αποστρατιωτικοποίησή της.

Ο Νετανιάχου προτείνει το Ισραήλ να έχει μια παρουσία στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου στο νότιο τμήμα του θύλακα και να συνεργάζεται με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες σ' αυτή την περιοχή για να εμποδίζει απόπειρες λαθρεμπορίου, μεταξύ άλλων και μέσω του περάσματος της Ράφα.

Για την αντικατάσταση της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα με διατήρηση παράλληλα της δημόσιας τάξης, ο Νετανιάχου προτείνει να υπάρξει συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους «που δεν συνδέονται με τρομοκρατικές χώρες ή οργανώσεις και δεν υποστηρίζονται οικονομικά από αυτές».

Ο ίδιος ζητεί να κλείσει η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA και να αντικατασταθεί από άλλες διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

«Το έγγραφο αρχών του πρωθυπουργού αντανακλά ευρεία δημόσια συναίνεση όσον αφορά τους στόχους του πολέμου και την αντικατάσταση της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα από μια πολιτική εναλλακτική επιλογή», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Το έγγραφο διανεμήθηκε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για να αρχίσει συζήτηση πάνω στο θέμα.

Ο εκπρόσωπος του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, είπε στο Ρόιτερς πως η πρόταση του Νετανιάχου είναι καταδικασμένη να αποτύχει, όπως και όλα τα ισραηλινά σχέδια για την αλλαγή της γεωγραφικής και της δημογραφικής πραγματικότητας στη Γάζα.

«Αν ο κόσμος ενδιαφέρεται αληθινά να υπάρχει ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, πρέπει να βάλει τέλος στην ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και να αναγνωρίσει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

