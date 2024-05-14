Για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για θέματα των αρμοδιοτήτων τους, ενημέρωσαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου και ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νικόλαος Μηλαπίδης.

Όπως εξήγησαν, οι βασικοί άξονες πολιτικής του υπουργείου συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση της σταθερότητας και τον εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του δεύτερου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης και του e-ΕΦΚΑ, την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Με την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία του ν. 5078/2023, δόθηκε μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά, επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, αυξήθηκε το επιτρεπόμενο όριο οφειλών για συνταξιοδότηση από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ και εφαρμόστηκε ενιαία η προϋπόθεση της 15ετούς ασφάλισης στο κλάδο της επικουρικής ασφάλισης για την παροχή σύνταξης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ιδιαίτερη μέριμνα έχει επιδειχθεί για την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων μέσα από έκτακτα μέτρα, όπως η χορήγηση έκτακτων βοηθημάτων 150 ευρώ, 200 ευρώ και 300 ευρώ, αλλά και μακροπρόθεσμα, μέσω διαδοχικών αυξήσεων των συντάξεών τους και, συγκεκριμένα, 7,75% για το 2023 και 3% για το 2024, αλλά και από την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους συνταξιούχους έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και την άρση της περικοπής του 30% της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων και την αντικατάστασή της με ειδικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ.

Ανάλογη μέριμνα έχει επιδειχθεί και προς τα άτομα με αναπηρία μέσα από την ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών πιστοποίησης αναπηρίας, τη δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Αναπηρίας, την ενιαιοποίηση στο 50% του ποσοστού αναπηρίας που απαιτείται για τη λήψη σύνταξης, αλλά και την ενίσχυση των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ, προκειμένου η διαδικασία πιστοποίησης να ολοκληρώνεται ευκολότερα και γρηγορότερα. Σημειώνεται πως, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης στους ανάπηρους συνταξιούχους, χωρίς να χάνουν τη σύνταξή τους και χωρίς την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ.

Από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις δε θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν η σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική με τη δημιουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, που μακροχρονίως θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή της χώρας μας, αλλά και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης».

Κλείνοντας, τόσο ο υφυπουργός Εργασίας, κ. Τσακλόγλου, όσο και ο γενικός γραμματέας, κ. Μηλαπίδης, αναφέρθηκαν στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον ενιαίο κανονισμό παροχών σε χρήμα και τον ενιαίο κανονισμό για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας και σε δύο μεγάλα έργα του e-ΕΦΚΑ: τη δημιουργία νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των όλων των ασφαλισμένων του φορέα.

