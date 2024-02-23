Ένας ιερέας από την Ισπανία συνελήφθη καθώς φέρεται να διακινούσε βιάγκρα από το σπίτι του.

Ο ιερέας συνελήφθη μαζί με άλλον άνδρα με την υποψία ότι του πούλησε το φάρμακο, καθώς και «άλλες ισχυρές αφροδισιακές ουσίες», σύμφωνα με την El Pais που επικαλείται το BBC.

Συνελήφθη στη δυτική περιοχή της Εξτρεμαδούρα της Ισπανίας και εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα.

Ο δικηγόρος του ιερέα είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ισχυρισμοί ήταν αβάσιμοι. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η σύλληψή του στην πόλη Ντον Μπενίτο ακολούθησε μια πολύμηνη έρευνα για την πώληση ουσιών από τον ιερέα και έναν ακόμη άνδρα.

Η ισπανική εφημερίδα El Pais ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος άνδρας που συνελήφθη ήταν ο σύντροφος του ιερέα και πουλούσαν ουσίες σε πελάτες από το σπίτι όπου διέμεναν.

Το ακίνητο τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση και έγινε έφοδος της αστυνομίας την περασμένη Δευτέρα.

Ο δικηγόρος του ιερέα είπε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να ενοχοποιούν» τον πελάτη του, μεταδίδει η El Mundo.

Το Viagra διατίθεται από τα φαρμακεία σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία. Δεν είναι σαφές ποιες άλλες ουσίες φέρεται να πούλησαν οι δύο άνδρες.

Σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη της Πλασένθια -στην οποία ανήκει η εκκλησία του ιερέα- ανέφερε ότι «περιμένει να διευκρινιστούν τα γεγονότα» και να συνεχιστεί η έρευνα.

Πηγή: skai.gr

