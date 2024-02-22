Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αποχωρεί από το νοσοκομείο Νάσερ

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν σήμερα από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, μία εβδομάδα μετά την έφοδό τους στο κτιριακό συγκρότημα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα είχε υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία του, εξαιτίας της εφόδου ισραηλινών στρατιωτών την 15η Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνέλαβε εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς που κρύβονταν στο νοσοκομείο Νάσερ, κάποιοι εκ των οποίων προσποιούνταν ότι ήταν μέλη του ιατρικού προσωπικού, και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με όπλα που λέει ότι βρέθηκαν εκεί.

Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία για να οργανώσει εκεί επιχειρήσεις της και δηλώνει ότι οι ισχυρισμοί του Ισραήλ αποτελούν πρόσχημα για την καταστροφή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.