Η συνδιάσκεψη μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και κρατιδίων στην καγκελαρία υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Αναμενόμενο, σχολιάζουν σήμερα πολλά γερμανικά μέσα. Άλλωστε η πορεία που φαίνεται να διαγράφει εφεξής η Γερμανία στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου μοιάζει εδώ και καιρό προαποφασισμένη ή κατά άλλους επιβεβλημένη από τα πραγματικά δεδομένα.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2023 έχουν υποβληθεί συνολικά στη Γερμανία 251.213 αιτήσεις ασύλου. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό μετά τη «χρονιά ρεκόρ» του 2016, όταν είχαν υποβληθεί στη Γερμανία 745.545 αιτήσεις ασύλου. Και το 2023 η βασική χώρα προέλευσης των αιτούντων άσυλο παραμένει πάντως η Συρία.

Ταυτόχρονα η σταθερή άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις δημοσκοπήσεις, στις οποίες έρχεται στη δεύτερη θέση, σε συνάρτηση με το πολύπλοκο γεωπολιτικό παζλ των δύο πολέμων στη γειτονιά της Ευρώπης, ωθούν και τη Γερμανία προς μια σειρά δύσκολων αποφάσεων.

Η στροφή προς μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, δεδομένης της πίεσης που ασκούν εδώ και καιρό γερμανικά κρατίδια και αξιωματική αντιπολίτευση, πλέον σχηματοποιείται σε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό φάνηκε από τον χθεσινοβραδινό συμβιβασμό στην καγκελαρία για μια πρώτη συμφωνία σε βασικά σημεία-κλειδιά, προτού οι επιμέρους λεπτομέρειες πάρουν τη νομοθετική οδό.

7.500 ανά αιτούντα άσυλο και κάρτες πληρωμών

Ένα από τα βασικά σημεία της συμφωνίας κυβέρνησης-κρατιδίων είναι η καταβολή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 7.500 ευρώ ετησίως για κάθε αιτούντα άσυλο, και όχι αρχικά 10.500, όπως επιδίωκε η πλευρά των κρατιδίων, αλλά ούτε και 5.000, όπως ήταν αρχικά διατεθειμένη να δώσει η κεντρική κυβέρνηση.

Από εκεί και πέρα αναμένεται μείωση των συνολικών κοινωνικών παροχών που προβλέπονται για τους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι παραμένουν στη Γερμανία για διάστημα πέραν του ενάμιση χρόνου. Με τα συγκεκριμένα μέτρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει «ανάσα» 3,5 δις ευρώ σε γερμανικά κρατίδια και δήμους, τουλάχιστον για το 2024. Θετικά πάντως φαίνεται να αποτιμά και το υπ. Οικονομικών τα σχέδια αυτά, δεδομένου ότι ένας από τους στόχους του φιλελεύθερου Κρίστιαν Λίντνερ είναι να καταστεί λιγότερο ελκυστικό το μοντέλο των αδρών γερμανικών κοινωνικών παροχών, στο πλαίσιο της επιστροφής σε μια πιο αυστηρή και πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική.

Ένα πρόσθετο μέτρο που συμφωνήθηκε επίσης είναι η εισαγωγή προπληρωμένων καρτών, που θα έχουν συγκεκριμένο όριο αναλήψεων για τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες τους επί Γερμανικού εδάφους. Ένα πρώτο πιλοτικό μοντέλο αναμένεται να είναι έτοιμο έως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2024, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de.

Περισσότερες και ευκολότερες απελάσεις

Μεταξύ άλλων στα συμφωνηθέντα περιλαμβάνονται γρήγορες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου αλλά και επίσπευση των απελάσεων στις περιπτώσεις των απορριφθέντων αιτούντων. Μάλιστα ενδιαφέρον έχει η πρόθεση της γερμανικής κυβέρνησης να εξετάσει το ενδεχόμενο διαδικασιών ασύλου και εκτός ΕΕ στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Προτεραιότητα είναι επίσης η σύναψη συμφωνιών και με τρίτες χώρες προκειμένου να αρθούν εμπόδια που σχετίζονται με τις απελάσεις.

Ένας πρόσθετος στόχος της γερμανικής κυβέρνησης -που αφορά σε μεγάλο βαθμό και την Ελλάδα- φαίνεται πάντως να είναι και η στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στο πεδίο του μεταναστευτικού καθώς και η αναθέρμανση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016 για τον συντονισμό και τη συνεργασία στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.

Από εκεί και πέρα, κυβέρνηση και κρατίδια στηρίζουν επίσης το σχέδιο της υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ περί μόνιμων ελέγχων στα σύνορα της Γερμανίας με γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και των κυκλωμάτων διακινητών, που παρά τα μέτρα, συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι φτάνοντας μέχρι το Βρανδεμβούργο ή τη Σαξονία.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

