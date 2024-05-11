Με επιχειρήσεις από δρόμο σε δρόμο, από γειτονιά σε γειτονιά, σκοπεύει να «σαρώσει» την πόλη της Ράφα ο ισραηλινός στρατός, με στόχο να αποκαθηλώσει κάθε θύλακα και κάθε κέντρο της Χαμάς στην περιοχή.

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε το πολεμικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ, οι IDF θα ακολουθήσουν τακτική ανάλογη με εκείνη που ακολούθησαν στην πόλη της Γάζας και σε άλλες πόλεις νοτιότερα στη Λωρίδα, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, με τις ΗΠΑ να απειλούν την κυβέρνηση Νετανιάχου με διακοπή της στρατιωτικής ενίσχυσης και την Αίγυπτο, η οποία γειτονεύει με τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα, να αντιδρά για πρώτη φορά, αρνούμενη να συνεργαστεί με το Ισραήλ για την παροχή βοήθειας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη κλιμάκωση» την επέμβαση των Ισραηλινών στη Ράφα.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ αναζητά την κεφαλή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας αναζητεί να «ξετρυπώσει» με κάθε τρόπο το Ισραήλ, θεωρώντας ότι η εξολόθρευσή του θα αποδυναμώσει σε ικανό ποσοστό τη δύναμη της Παλαιστινιακής οργάνωσης, που τελικά θα επιφέρει την αποσύνθεσή της.

Η επιχείρηση που έχει ξεκινήσει στη Ράφα βασίστηκε ακριβώς στο συγκεκριμένο σκεπτικό και σχεδιάστηκε με βασικό στόχο τον εντοπισμό του ισχυρού άνδρα της Χαμάς, ο οποίος εκτιμάται ότι σχεδίασε και καθοδήγησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, με τους εκατοντάδες πολίτες νεκρούς και τους δεκάδες ομήρους.

Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα οι πληροφορίες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών φαίνεται να ανατρέπουν το σκηνικό, με άγνωστες, προς το παρόν, συνέπειες στον γενικότερο στρατιωτικό και στρατηγικό σχεδιασμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα. Πιο συγκεκριμένα, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πλέον ότι ο Γιαχία Σινουάρ δεν βρίσκεται στη Ράφα, όπου το Ισραήλ έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του αρχηγού της Χαμάς και του επιτελείου του, αλλά κρύβεται σε τούνελ στην περιοχή της Καν Γιουνίς, απ' όπου ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε πριν από έναν περίπου μήνα.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Ισραηλινός Στρατός διέταξε την εκκένωση 150.000 κατοίκων της Τζαμπάλια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας από τον προσφυγικό καταυλισμό εν όψει της νέας εισόδου του Ισραηλινού Στρατού για άλλη μια επιχείρηση στην περιοχή, ωστόσο διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με Παλαιστινιακές πηγές, ο IDF ξεκίνησε ήδη να επιχειρεί στην Τζαμπάλια, με στοχευμένους βομβαρδισμούς, παρ' ότι δεν έχει αποχωρήσει ο ήδη εκτοπισμένος άμαχος πληθυσμός.

Μάχες διεξάγονται και στην πόλη Ζεϊτούν, όπου επέστρεψε ο Ισραηλινός στρατός. Οι αναφορές μάλιστα κάνουν λόγο για άγριες μάχες, με τουλάχιστον πέντε Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς μέχρι στιγμής.

Όλα δείχουν ότι η χερσαία επιχείρηση του IDF στη Ράφα θα πραγματοποιηθεί με την ίδια στρατηγική που ακολούθησε στην πόλη της Γάζας, η οποία κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε.





Πηγή: skai.gr

