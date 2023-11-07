Δικαστήριο της Μόσχας συμπεριέλαβε σήμερα την Λιούσια Στέιν (Lucy Stein), μέλος του πανκ συγκροτήματος Pussy Riot που βρίσκεται στο εξωτερικό, σε διεθνή κατάλογο καταζητουμένων για σκόπιμη διάδοση «ψευδών» πληροφοριών για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο επικαλείται πηγή στο δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας που φέρεται να δήλωσε ότι η Στέιν (η μελαχροινή κοπέλα της φωτογραφίας) θα συλληφθεί αμέσως μόλις μπει στη Ρωσία. Ωστόσο δεν διευκρίνισε για ποιες ψευδείς πληροφορίες κατηγορείται.

Η ηλικίας 27 ετών Στέιν, η οποία υπήρξε προηγουμένως δημοτικός σύμβουλος σε συνοικία της Μόσχας, εγκατέλειψε τη Ρωσία όπου δραπέτευσε από τον κατ’ οίκον περιορισμό.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι κατάφερε να διαφύγει φορώντας τη στολή ενός διανομέα τροφίμων. Στον λογαριασμό της στο Instagram, είχε αναρτήσει μια φωτογραφία με το κομμένο βραχιολάκι εντοπισμού που είχε στο πόδι της.

Αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στα στρατεύματα να εισβάλουν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει θεσπίσει σειρά νόμων που επιβάλλουν σκληρές ποινές σε οποιονδήποτε η Μόσχα θεωρεί ότι δυσφημεί τις ένοπλες δυνάμεις ή διαδίδει γι αυτές ψευδείς ειδήσεις.

Το φεμινιστικό αντιπολιτευόμενο συγκρότημα Pussy Riot, το οποίο έγινε δημόσια γνωστό, όταν μέλη του εισέβαλαν στον καθεδρικό ναό του Ιησού του Σωτήρος στη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2012, φορώντας μπαλακλάβες και λέγοντας ένα τραγούδι κατά του Πούτιν.

Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι το συγκρότημα, το οποίο επαινέθηκε από κάποιους στη Δύση επειδή αμφισβήτησε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, προσπάθησε σκόπιμα να δυσφημίσει τη ρωσική κουλτούρα, την ηθική και την Ορθοδοξία

Ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, η Στέιν συνελήφθη επανειλημμένα από τη ρωσική αστυνομία επειδή συμμετείχε σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις συλλήψεις τον Δεκέμβριο του 2021, η Στέιν, μαζί με ένα άλλο μέλος του Pussy Riot, τη Μαρία Αλιόχινα, ξεκίνησαν απεργία πείνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

