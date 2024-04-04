Σεισμός 6,0 βαθμών στη βορειοανατολική Ιαπωνία - Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Υποθαλάσσιος σεισμός ισχύος 6,0 βαθμών, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των ακτών του νομού Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, πάντως δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής.

Ο σεισμός, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Τόκιο, σημειώθηκε την επομένη της πολύ ισχυρής υποθαλάσσιας σεισμική δόνησης (>7 βαθμών) κοντά στην Ταϊβάν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στη νήσο, ενώ άλλοι περίπου 50 εξακολουθούν να αγνοούνται και έχουν καταγραφεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.