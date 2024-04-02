Λογαριασμός
Ποιοι ήταν οι εργαζόμενοι της World Central Kitchen που σκοτώθηκαν στη Γάζα - Βίντεο & φωτογραφίες

Τα θύματα ήταν Βρετανοί, Πολωνοί, Αυστραλοί, Παλαιστίνιοι και ένας Αμερικανός-Καναδός εργαζόμενος με διπλή υπηκοότητα 

Επτά εργαζόμενοι στην οργάνωση World Central Kitchen (WCK) σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε ο ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης την Τρίτη.

Τα θύματα ήταν Βρετανοί, Πολωνοί, Αυστραλοί, Παλαιστίνιοι και ένας Αμερικανός-Καναδός εργαζόμενος με διπλή υπηκοότητα , είπε η WCK.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε ότι ο ισραηλινός στρατός χτύπησε «αθώους ανθρώπους», χαρακτηρίζοντάς το ως τραγικό και ακούσιο.

«Συμβαίνει στον πόλεμο, το ελέγχουμε, είμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις και θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα», είπε σε μήνυμά του σε βίντεο.

Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι που σκοτώθηκαν:

Lalzawmi 'Zomi' Frankcom 

Η Frankcom πέθανε «κάνοντας τη δουλειά που αγαπά», ανέφερε η οικογένειά της σε δήλωση.

Την εργαζόμενη στην ανθρωπιστική βοήθεια από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας περιγράφουν όσοι τη γνώριζαν ως «ένα ευγενικό, ανιδιοτελές και εξαιρετικό ανθρώπινο ον που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο βοηθώντας άλλους την ώρα που είχαν ανάγκη».

Τον περασμένο μήνα, η WCK δημοσίευσε ένα βίντεο στο X της  Frankcom στην κουζίνα τους στο Deir al-Balah, στην κεντρική Γάζα, η οποία άνοιξε πρόσφατα.

Damian Sobol

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι επιβεβαίωσε τον θάνατο του κ. Sobol.

"Ο γενναίος συμπατριώτης μας, ο κ. Damian Sobol από το Przemysl, βοήθησε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στη Γάζα όπου υπάρχει ανθρωπιστική κρίση.

Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης για την οποία ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη", είπε σε βίντεο στο X. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, είπε ότι ζήτησε προσωπικά από τον Ισραηλινό πρεσβευτή μια «επείγουσα εξήγηση» για το χτύπημα.

Damien

Σαΐφ Αμπού Τάχα

Ο Σαΐφ Αμπού ΤάχαΠένθιμοι είναι ο Παλαιστίνιος οδηγός που σκοτώθηκε στην επίθεση.

Εκατοντάδες άνθρωποι θρήνησαν τον Σαΐφ Αμπού Τάχα, η σορός του οποίου μεταφέρθηκε στη Ράφα, την πατρίδα του, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι τον μετέφεραν στους ώμους τους.

«Ήταν χαρούμενος που συνεργάστηκε με μια οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους εκτοπισμένους, οι καρδιές μας είναι ραγισμένες από τον θάνατό σου, Σαΐφ», είπε ο στενός φίλος του Χασάν μέσα σε δάκρυα, θλίψη και θυμό.

gaza

Βρετανοί και Αμερικανο-Καναδοί υπήκοοι

Η WCK επιβεβαίωσε στο BBC ότι τρεις Βρετανοί υπήκοοι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται για να επαληθεύσει  τους θανάτους, προσθέτοντας ότι θα παρασχεθεί πλήρης υποστήριξη στις οικογένειές τους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας ΜΚΟ θάνατοι Ισραήλ
