Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πύραυλο και drones των Χούθι της Υεμένης

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν εν πτήσει αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) και δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAS) των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που είχαν εξαπολυθεί προς την Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Επιπροσθέτως (...) δυνάμεις της CENTCOM κατέστρεψαν αυτοκινούμενο σύστημα πυραύλων επιφανείας-αέρος σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι», κατά την ανακοίνωση.

Οι υεμενίτες αντάρτες, προσκείμενοι στο Ιράν, εξαπολύουν από τα μέσα Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ και συμμάχους του, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις αυτές ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

