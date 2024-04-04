Επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου εντός της ημέρας

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου uα συζητήσουν τηλεφωνικά εντός της ημέρας, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα μιλήσουν αύριο», είπε χθες Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος ενήμερος σχετικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «αγανακτισμένος» προχθές Τρίτη για τον θάνατο επτά εργαζομένων ανθρωπιστικής οργάνωσης σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας και έκρινε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο πως το Ισραήλ δεν κάνει «αρκετά» για να προστατεύει εθελοντές που πάνε να προσφέρουν βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα, που διατρέχει κίνδυνο γενικευμένου λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η προηγούμενη συνδιάλεξη των δυο ηγετών έγινε τη 18η Μαρτίου, σε ατμόσφαιρα ήδη τεταμένη. Έκτοτε οι αποκλίσεις των δυο συμμάχων μοιάζουν να μεγεθύνονται.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα το Ισραήλ εναντίον της έναρξης χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν βρει καταφύγιο κάπου ενάμισι εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Οι δυο κυβερνήσεις είχαν υποσχεθεί να συζητήσουν το θέμα, ωστόσο οι συνομιλίες τους άρχισαν ψηφιακά μόλις αυτή την εβδομάδα, αφού ακυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το ταξίδι ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον.

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, ο Τζο Μπάιντεν προσέφερε ανεπιφύλακτη υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον μικροσκοπικό παλαιστινιακό θύλακο.

Όμως ο Δημοκρατικός πολιτικός, 81 ετών, που θα διεκδικήσει την επανεκλογή του την 5η Νοεμβρίου, δέχεται ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις ΗΠΑ να αντιδράσει στην ανθρωπιστική καταστροφή που εκτυλίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gallup που δημοσιοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, το 55% των Αμερικανών αποδοκιμάζει πλέον τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον θύλακο, από 45% τον Νοέμβριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος αρνείται ως αυτό το στάδιο να θέσει όρους για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ενώ απαιτεί η όποια κατάπαυση του πυρός να συνοδευτεί από απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πίεση στον Τζο Μπάιντεν αυξήθηκε ακόμα περισσότερο έπειτα από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τα οποία σκότωσαν επτά εθελοντές της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen, την ώρα που καταγράφονταν ήδη πελώριες δυσκολίες στη διανομή τροφίμων στους κατοίκους της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

