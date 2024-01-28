«Ο αντισημιτισμός είναι μια φασιστική πρακτική, αντιευαγγελική και αντιχριστιανική» ανέφερε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής τόνισε πως πρόκειται για «μια επέτειο, την οποία πρέπει να θυμόμαστε πάντα με περίσκεψη και προβληματισμό, γιατί ό,τι έγινε τότε δεν αφορά μόνο τους Εβραίους, αφορά όλους. Όπως αφορά όλους μας ο αντισημιτισμός».

«Ο αντισημιτισμός δεν αφορά μόνο το Ισραήλ και τους Εβραίους. Ο αντισημιτισμός είναι μια φασιστική πρακτική, αντιευαγγελική και αντιχριστιανική, που στοχεύει πάντοτε μια κατηγορία ανθρώπων, που σήμερα είναι οι Εβραίοι, αύριο μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι και πάντοτε θα είναι κάποιοι. Και πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο διότι εμείς, στην Αμερική, το έχουμε ζήσει στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν αυτοί οι κάποιοι, οι επικίνδυνοι, ήμασταν εμείς, οι Έλληνες. Ήμασταν ανεπιθύμητοι μαζί με τους μαύρους, τότε που γίνονταν οι διακρίσεις, οι φυλετικές, στην Αμερική. Επομένως οι πρακτικές αυτές πρέπει να καταδικάζονται. Πρέπει ο αντισημιτισμός να μας βρίσκει όλους αντίθετους, ενωμένους, όλη την ανθρωπότητα, όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας και κυρίως εμάς, τους χριστιανούς, που πιστεύουμε στην ισότητα των ανθρώπων».

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος καλωσόρισε τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής και τού απηύθυνε χαιρετισμό, παρουσία και του τέως μητροπολίτη Ανθίμου. «Μπορεί να ανήκουμε σε διαφορετικά εκκλησιαστικά καθεστώτα -αν και η Β. Ελλάδα ως γνωστόν, οι επαρχίες των νέων χωρών ανήκουν υπό την πνευματική σκέπη και ευλογία του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου- όμως στη Θεία Ευχαριστία και ευρύτερα και στην πίστη και στο ήθος και στη ζωή, είμαστε μία Εκκλησία» είπε, μεταξύ άλλων, προσφωνώντας τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και πρόσθεσε: «Είμαστε μία Εκκλησία, η μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία, έχουμε τη συνείδηση εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι υποστασιάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την επίσκεψη σας».

Ο κ. Φιλόθεος ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής για την επίσκεψη και τη συλλειτουργία και τόνισε ότι οι προσευχές όλων συνοδεύουν τον ίδιο και τους Έλληνες της Διασποράς, «τον ιερό κλήρο της Αμερικής αλλά και για το ποίμνιό της, την ομογένεια, που τελεί υπό τη σκέπη και την ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας: «Είναι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην ιστορική πρωτεύουσα της αγαπημένης Μακεδονίας, για την οποία τόσο έχει παλέψει ο ελληνισμός της Διασποράς και ιδίως η Διασπορά της Αμερικής».

Αποκάλυψε, δε, ένα περιστατικό που καθόρισε τη μετέπειτα ζωή και πορεία του, λέγοντας ότι πριν από τριάντα χρόνια, στον ίδιο ναό, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά παρακολουθούσε ως λαϊκός θεολόγος τη λειτουργία που τελούσε ο αείμνηστος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Β' και διάκονος ήταν τότε ο σημερινός πάτερ Βενέδικτος από την Κύπρο, που τυχαία βρέθηκε και πάλι σήμερα στον ναό. Αποκάλυψε, λοιπόν, ότι εκείνη την ημέρα πήρε τη μεγάλη απόφαση να πορευτεί στα βήματα της ιεροσύνης. «Πήρα την απόφαση, σε αυτόν τον ναό, να γίνω άγαμος κληρικός πριν από τιράντα χρόνια και να επιστρέψω στην Κωνσταντινούπολη και να υπηρετήσω τον Πατριάρχη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ελπιδοφόρος εξήρε την προσωπικότητα του νέου μητροπολίτη Φιλόθεου και χαρακτήρισε την εκλογή του «επιτυχημένη» και «αρίστη». «Ο νέος φαίνεται από την πατημασιά του. Από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι έχει τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την ιστορική συνείδηση και μπορεί να υπηρετήσει το θρόνο επάξια των προκατόχων του και κυρίως του αμέσου προκατόχου του κ. Ανθίμου, που μας τιμά με τη διακριτική του παρουσία, ευχή και ευλογία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

