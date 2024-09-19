Ήταν μία από τις πιο κομψά ντυμένες παρευρισκόμενες στην 76η τελετή απονομής των βραβείων Emmy. Ο λόγος για την αγαπημένη Τζένιφερ Άνιστον, η οποία έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από τα παρασκήνια για το πώς ντύθηκε για την τελετή.

Η 55χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram -δώρο στους 44,8 εκατ. followers της- που την έδειχνε να φτιάχνει το μακιγιάζ και τα μαλλιά της στην εντέλεια, αφού είχε μπει σε ένα στράπλες φόρεμα Oscar de la Renta.

Αλλά το βίντεο ήταν, επίσης, μια ξενάγηση -άθελά της το έκανε- στην πανάκριβη έπαυλή της, στην αριστοκρατική γειτονιά Bel Air του Λος Άντζελες.

Είναι γνωστό ότι η ηθοποιός ξοδεύει πολλά από τα εκατομμύρια της σε ακίνητα και έπιπλα. Το συγκεκριμένο σπίτι -11 δωματίων- το αγόρασε για 21 εκατ. δολάρια και πέρασε δύο χρόνια ανακαινίζοντάς το με τη βοήθεια μίας διάσημης διακοσμήτριας.

Η Άνιστον φέρεται, επίσης, να δίνει τεράστια ποσά για την ομορφιά της. Λέγεται ότι ξοδεύει 140.000 δολάρια ετησίως για περιποιήσεις και προϊόντα. Ένα κούρεμά της στο διάσημο στυλίστα, Κρις Μακ Μίλλαν, κάθε έξι εβδομάδες, κοστίζει 1.000 δολάρια, ενώ η διάσημη ηθοποιός κάνει και δωρεές.

Πηγή: skai.gr

