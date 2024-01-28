Ακτιβίστριες πέταξαν σούπα στον πίνακα της Μόνα Λίζα που φυλάσσεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το BBC, ο πίνακας του 16ου αιώνα του Λεονάρντο ντα Βίντσι είναι απίθανο να έχει υποστεί ζημιά, καθώς φυλάσσεται πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εμφανίζονται δύο ακτιβίστριες να διεκδικούν το δικαίωμα σε «υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα», φωνάζοντας πως «το γεωργικό μας σύστημα είναι άρρωστο».

Ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης βρίσκεται πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν υπέστη ζημιά από επισκέπτη που έριξε οξύ.

Το 2022, ακτιβιστής πέταξε τούρτα στον πίνακα, προτρέποντας τους ανθρώπους να «σκέφτονται τη Γη».

Η Μόνα Λίζα είχε κλαπεί από το Μουσείο το 1911 από ένα υπάλληλο του μουσείου, ο οποίος είχε κρυφτεί σε ντουλάπι τη νύχτα, ώστε να καταφέρει να πάρει τον πίνακα.

Ο πίνακας ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα όταν προσπάθησε να το πουλήσει σε έναν έμπορο με αντίκες στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Πηγή: skai.gr

