Πέντε γυναίκες καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα βιασμού από τον πρώην ιδιοκτήτη των Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, όταν εκείνες εργάζονταν στο πολυτελές πολυκατάστημα του Λονδίνου.

Το BBC αναφέρει ότι έχει ακούσει μαρτυρίες από περισσότερες από 20 γυναίκες, πρώην υπαλλήλους, που λένε ότι ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, τους επιτέθηκε σεξουαλικά, ή και τις βίασε.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του Αλ Φαγιέντ η εταιρεία όχι μόνο απέτυχε να παρέμβει, αλλά βοήθησε στη συγκάλυψη των υποθέσεων.

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες του Harrods δήλωσαν ότι είναι «εντελώς τρομοκρατημένοι» από τους ισχυρισμούς και ζητά ειλικρινή συγγνώμη από τα θύματα.

«Ο ιστός της διαφθοράς και της κατάχρησης σε αυτή την εταιρεία ήταν απίστευτος και πολύ σκοτεινός» λέει ο δικηγόρος Bruce Drummond, από τη νομική ομάδα που εκπροσωπούσε ορισμένες από τις γυναίκες.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Σεντ Τροπέ και το Άμπου Ντάμπι.

«Έκανα προφανές ότι δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Δεν έδωσα συγκατάθεση. Ήθελα απλώς να τελειώσει» λέει μια από τις γυναίκες, η οποία λέει ότι ο Αλ Φαγέντ τη βίασε στο διαμέρισμά του στο Park Lane.

Μια άλλη γυναίκα λέει ότι ήταν έφηβη όταν τη βίασε σε διεύθυνση στο Μέιφερ.

«Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ ήταν ένα τέρας, ένα σεξουαλικό αρπακτικό χωρίς καμία απολύτως ηθική πυξίδα» λέει, προσθέτοντας ότι όλο το προσωπικό των Harrods ήταν τα «παιχνίδια» του.

«Ήμασταν όλοι πολύ φοβισμένοι. Καλλιέργησε τον φόβο. Αν έλεγε 'πήδα' οι υπάλληλοι θα ρωτούσαν 'πόσο ψηλά'».

Ο Αλ Φαγιέντ αντιμετώπισε καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης όσο ήταν ζωντανός, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί είναι πρωτοφανούς κλίμακας και σοβαρότητας. Το BBC πιστεύει ότι πολλές περισσότερες γυναίκες μπορεί να έχουν δεχτεί επίθεση.

«Ήταν άθλιος»

Η επιχειρηματική σταδιοδρομία του Αλ Φαγιέντ ξεκίνησε στους δρόμους της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, όπου πωλούσε αναψυκτικά στους περαστικούς. Ο γάμος του με την αδερφή ενός εκατομμυριούχου Σαουδάραβα εμπόρου όπλων τον βοήθησε να καλλιεργήσει νέες σχέσεις και να χτίσει την αυτοκρατορία του.

Μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1974 και ήταν ήδη γνωστό δημόσιο πρόσωπο όταν ανέλαβε τα Harrods το 1985. Τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 εμφανιζόταν τακτικά ως καλεσμένος σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο Αλ Φαγιέντ, του οποίου ο γιος, Ντόντι, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, το 1997 - έγινε γνωστός στη νέα γενιά μέσω της σειράς του Netflix, The Crown.

Ο Αλ Φαγιέντ προσπαθούσε να προσεγγίσει τη βασιλική οικογένεια για χρόνια.

Οι γυναίκες με τις οποίες μίλησε το BBC τον περιγράφουν με πολύ σκοτεινά χρώματα. «Ήταν άθλιος» λέει η Σοφία, η οποία εργάστηκε ως προσωπική βοηθός του από το 1988 έως το 1991.

Η ίδια λέει ότι προσπάθησε να τη βιάσει περισσότερες από μία φορές.

«Αυτό με θυμώνει, ο κόσμος δεν πρέπει να τον θυμάται έτσι. Δεν είναι έτσι όπως φαινόταν».

Ο ιδιοκτήτης των Harrods περιόδευε τακτικά τους ορόφους του πολυκαταστήματος και εντόπιζε νεαρές εργαζόμενες γυναίκες που έβρισκε ελκυστικές, οι οποίες στη συνέχεια θα προωθούνταν για να δουλέψουν στα γραφεία του στον επάνω όροφο, είπαν στο BBC πρώην εργαζόμενοι.

Οι επιθέσεις γίνονταν στα γραφεία του Harrods, στο διαμέρισμα του Αλ Φαγιέντ στο Λονδίνο ή σε ταξίδια στο εξωτερικό, συχνά στο Παρίσι στο ξενοδοχείο Ritz, του οποίου ήταν επίσης ιδιοκτήτης, ή στη βίλα Windsor, που του ανήκε.

Στο Harrods, άλλοι πρώην εργαζόμενοι είπαν ότι ήταν ξεκάθαρο τι συνέβαινε: «Όλοι βλέπαμε κάποιες να περνούν την πόρτα και σκεφτόμασταν 'καημένη, σήμερα είναι η σειρά σου'. Νιώθαμε εντελώς ανίσχυροι να το σταματήσουμε» λέει η Άλις, που δεν είναι το πραγματικό της όνομα.

«Με βίασε»

Η Ρέιτσελ (δεν είναι το πραγματικό της όνομα) εργάστηκε ως προσωπική βοηθός στο Harrods τη δεκαετία του 1990.

Ένα βράδυ μετά τη δουλειά, λέει ότι την κάλεσαν στο πολυτελές διαμέρισμά του Αλ Φαγιέντ, με θέα στο Hyde Park του Λονδίνου. Το κτίριο προστατεύονταν από το προσωπικό ασφαλείας και διέθετε ένα γραφείο που στελεχωνόταν από υπαλλήλους του Harrods.

Η Ρέιτσελ λέει ότι ο Φαγιέντ της ζήτησε να καθίσει στο κρεβάτι του και μετά έβαλε το χέρι του στο πόδι της, ξεκαθαρίζοντας τι ήθελε.

«Θυμάμαι ότι ένιωθα το σώμα του πάνω μου, το βάρος του. Μόνο που τον ακούω να κάνει αυτούς τους θορύβους. Και απλά γύρισα αλλού στο κεφάλι μου. Με βίασε».

Το BBC μίλησε με 13 γυναίκες που λένε ότι ο Αλ Φαγιέντ τους επιτέθηκε σεξουαλικά στο ίδιο διαμέρισμα. Τέσσερις από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Ρέιτσελ, λένε ότι βιάστηκαν.

Η Σοφία, η οποία λέει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση, περιέγραψε την όλη κατάσταση ως έναν εφιάλτη.

«Δεν μπορούσα να φύγω. Δεν είχα σπίτι για να επιστρέψω, έπρεπε να πληρώσω το ενοίκιο» λέει.

Η Τζέμα, η οποία εργάστηκε ως προσωπικός βοηθός του Φαγιέντ από το 2007 ως το 2009, λέει ότι η συμπεριφορά του γινόταν πιο τρομακτική στη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό.

Λέει ότι κορυφώθηκε με τον βιασμό της στη Villa Windsor στο Δάσος της Βουλώνης.

Η Τζέμα λέει ότι ξύπνησε ξαφνιασμένη στην κρεβατοκάμαρά της. Ο Φαγιέντ ήταν δίπλα στο κρεβάτι της φορώντας απλώς μια μεταξωτή ρόμπα. Στη συνέχεια προσπάθησε να πάει στο κρεβάτι μαζί της.

«Του είπα 'όχι, δεν σε θέλω'. Και συνέχισε απλώς να προσπαθεί να μπει στο κρεβάτι, σε αυτό το σημείο ήταν από πάνω μου και πραγματικά δεν μπορούσα να κινηθώ. Ήμουν μπρούμυτα στο κρεβάτι και εκείνος απλώς πίεσε τον εαυτό του πάνω μου».

Λέει ότι αφού τη βίασε εκείνη έκλαψε, ενώ εκείνος σηκώθηκε και της είπε επιθετικά να πλυθεί με τον Ντετόλ.

«Προφανώς ήθελε να σβήσω κάθε ίχνος του από πάνω μου» είπε.

Οκτώ άλλες γυναίκες είπαν επίσης ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από τον Φαγιέντ στα ακίνητά του στο Παρίσι. Πέντε γυναίκες περιέγραψαν τις επιθέσεις ως απόπειρα βιασμού.

