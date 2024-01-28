Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ από την Πιονγκγιάνγκ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα πολλαπλούς πυραύλους κρουζ στα ανοικτά των ανατολικών της ακτών, στη δεύτερη τέτοια εκτόξευση μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν γύρω στις 08.00 (τοπική ώρα, 01.00 ώρα Ελλάδας) και αναλύονται από τις νοτιοκορεατικές και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους ή το πόσο μακριά έφθασαν.

«Ενώ ενισχύουμε την επιτήρηση και την επαγρύπνηση, ο στρατός μας συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ και παρακολουθεί επιπρόσθετες ενδείξεις και δραστηριότητες από τη Βόρεια Κορέα», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο σε ανακοίνωσή του.

Οι νεότερες αυτές εκτοξεύσεις έγιναν μερικές ημέρες αφού η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε νέο στρατηγικό πύραυλο κρουζ, όπως τον χαρακτήρισε, ονόματι "Pulhwasal-3-31", υποδηλώνοντας ότι φέρει τη δυνατότητα πυρηνικών όπλων.

Η Βόρεια Κορέα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της αλλά αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον και τη Σεούλ λένε δεν έχουν εντοπίσει ενδείξεις πως η Πιονγκγιάνγκ σκοπεύει άμεσα να αναλάβει στρατιωτική δράση.

Η Πιονγκγιάνγκ πιθανόν να συνεχίσει ή ακόμα και να εντείνει τις προκλητικές ενέργειες, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές. Νωρίτερα σήμερα, το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA κατήγγειλε μια σειρά από στρατιωτικές ασκήσεις που διεξήχθησαν τις τελευταίες εβδομάδες από αμερικανικά και νοτιοκορεατικά στρατεύματα, προειδοποιώντας για «ανελέητες» συνέπειες.

Πηγή: skai.gr

