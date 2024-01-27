ΝΥΤ: Σε τρεις άξονες το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα που εξετάζεται με επικεφαλής τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ηγούνται μιας ομάδας περίπου 10 κρατών που προσπαθούν να βρουν λύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την εγκατάσταση μιας σταθερής κυβέρνησης στη Λωρίδα μετά τη σύγκρουση, αναφέρουν οι New York Times.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε τρεις άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, την αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής και την εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Το άρθρο αναφέρει ότι εξετάζονται ορισμένες ιδέες, αλλά αναγνωρίζει ότι ορισμένες από αυτές είναι «προσωρινές, μακρινές ή αντιμετωπίζουν τη σθεναρή αντίσταση από ορισμένα μέλη».

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι «η μεταφορά της εξουσίας εντός της Παλαιστινιακής Αρχής από τον νυν πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, σε νέο πρωθυπουργό, αφήνοντας στον Αμπάς έναν τιμητικό ρόλο».

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται το σενάριο της αποστολής «αραβικής ειρηνευτικής δύναμης στη Γάζα προκειμένου να ενισχυθεί η νέα παλαιστινιακή διοίκηση εκεί».

Εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο «υποβολής ενός ψηφίσματος στο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην ίδρυση κράτους», αναφέρει το άρθρο.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times, σε κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ λέει ότι δεν θα επιτρέψει την πλήρη παλαιστινιακή κυριαρχία, εγείροντας αμφιβολίες για το εάν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Παράλληλα, η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία δεν κατέστρεψε τη Χαμάς, επομένως δεν είναι σαφές πώς θα πειστεί η Χαμάς να παραμερίσει όσο εξακολουθεί να ελέγχει μέρος της Γάζας.

