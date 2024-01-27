Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την προμήθεια φυσικού αερίου, καθώς λήγει στο τέλος του 2024 η συμφωνία διέλευσης με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η πενταετής συμφωνία του 2019 ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο προβλέπει ότι η Ρωσία εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας και πληρώνει την Ουκρανία για την χρήση του δικτύου αγωγών της.

Η συμφωνία εφαρμόσθηκε παρά την εισβολή και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο 2022, αν και οι αποστολές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν έκτοτε συρρικνωθεί.

Αυτήν την εβδομάδα, μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, το Κίεβο δεν θα επιδιώξει συνομιλίες με την Μόσχα για την επέκταση της συμφωνίας.

«Αν η άλλη πλευρά το επιθυμεί, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε οποιαδήποτε επιθυμία», δήλωσε σήμερα ο Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν θέλησε να κάνει προβλέψεις σχετικά με την πιθανότητα επέκτασης της ισχύος της συμφωνίας πέραν του τέλους του 2024, αλλά δήλωσε ότι η ΕΕ αξιολογεί όλα τα σενάρια για να διασφαλίσει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ώθησε την Ευρωπαϊκή Ενωση να αντικαταστήσει τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους με εναλλακτικές προμήθειες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, ο ρωσικός μονοπωλιακός κρατικός κολοσσός Gazprom συνεχίζει να εξάγει φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

