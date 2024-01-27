Διακόπτουν την χρηματοδότηση προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, UNRWA, η Βρετανία, η Αυστραλία, η Ιταλία και ο Καναδάς υπό το βάρος των καταγγελιών για συμμετοχή μελών του προσωπικού της οργάνωσης στις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το BBC.

Η εξέλιξη έρχεται αφότου η υπηρεσία ανακοίνωσε την απόλυση αρκετών από το προσωπικό της λόγω καταγγελιών ενώ η UNRWA αναφέρει ότι διέταξε έρευνα για πληροφορίες που παρείχε το Ισραήλ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι «τρόμαξε με αυτή την είδηση».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τρομοκρατημένο από τους ισχυρισμούς ότι το προσωπικό της UNRWA συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, μια αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια που η βρετανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καταδικάσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο διακόπτει προσωρινά οποιαδήποτε μελλοντική χρηματοδότηση της UNWRA, ενώ εξετάζουμε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την πρόσθετη χρηματοδότηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι είναι «εξαιρετικά προβληματισμένο» από τους ισχυρισμούς για συμμετοχή του προσωπικού του ΟΗΕ στις επιθέσεις.

Η ΕΕ είπε επίσης ότι θα αξιολογήσει περαιτέρω βήματα "με βάση το αποτέλεσμα της πλήρους και συνολικής έρευνας".

Ο επικεφαλής της UNRWA, Philippe Lazzarini, δήλωσε ότι διενεργείται πλήρης έρευνα για τους ισχυρισμούς και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος εμπλέκεται σε «τρομοκρατικές ενέργειες» θα λογοδοτήσει.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένυ Γουόνγκ, δήλωσε ότι η χώρα της θα «συνεργαστεί στενά με την UNRWA για έρευνες» και ότι συμβουλεύεται τους διεθνείς εταίρους της.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι στοχεύει στο να σταματήσει τη λειτουργία της UNRWA στη Γάζα μετά τον πόλεμο. Είπε ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει συγκεντρώσει υποστήριξη από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλους μεγάλους χορηγούς στον οργανισμό.

Ο υπουργός Πολιτικών Υποθέσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν Αλ-Σέιχ, είπε ότι η απόφαση ορισμένων χωρών να σταματήσουν την υποστήριξη προς τη ζωτικής σημασίας υπηρεσία του ΟΗΕ "ενέχει μεγάλους πολιτικούς και ανθρωπιστικούς κινδύνους βοήθειας".

Ο Αλ-Σέιχ προέτρεψε τους δυτικούς χορηγούς να ανακαλέσουν αμέσως την απόφασή τους, προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε τη μέγιστη υποστήριξη για αυτόν τον διεθνή οργανισμό».

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το γραφείο Τύπου της Χαμάς είπε ότι η οργάνωση προέτρεψε τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς «να μην υποκύψουν στις απειλές και τον εκβιασμό» του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

