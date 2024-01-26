Ο επικεφαλής της CIA, της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα συναντηθεί «εντός των επόμενων ημερών στο Παρίσι» με ομολόγους του και υψηλόβαθμους αξιωματούχους από την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για το θέμα της Γάζας, ανέφερε απόψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή, προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας μίας χώρας από αυτές που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις.

Η πηγή αυτή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σκοπεύει «πολύ σύντομα» να στείλει στην Ευρώπη τον Ουίλιαμ Μπερνς για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός για δύο μήνες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα και τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Μπερνς θα έχει συνομιλίες με τον επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, τον ομόλογό του της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου Αμπάς Κάμελ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι. Δεν είχε ανακοινωθεί ωστόσο επισήμως το πού θα γινόταν αυτή η συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

