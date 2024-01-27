Η τύχη των αμάχων στη Γάζα συνέχιζε να προκαλεί έντονες ανησυχίες, παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που ζητά από το Ισραήλ να απόσχει από κάθε πιθανή πράξη «γενοκτονίας» στο παλαιστινιακό έδαφος.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη Χαν Γιούνις, βασική πόλη στο νότιο τμήμα του θύλακα που τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει θέατρο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Οι συγκρούσεις αυτές, σε συνδυασμό με ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψαν την πόλη και έχουν μειώσει στο ελάχιστο τις δυνατότητες των δύο βασικών τοπικών νοσοκομείων, του Νάσερ και του αλ-Αμάλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μαρτυρίες σημειώθηκαν βίαια πλήγματα στο σημείο και η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι δέχθηκε νεκρούς και πρόσφερε βοήθεια σε τραυματίες στο νοσοκομείο αλ-Αμάλ.

Αναφορικά με το νοσοκομείο Νάσερ, το βασικότερο στη Χαν Γιούνις, οι «χειρουργικές του δυνατότητες» είναι «σχεδόν ανύπαρκτες» και «τα λίγα μέλη του ιατρικού προσωπικού που έχουν απομείνει έχουν να αντιμετωπίσουν ισχνά αποθέματα ιατρικού υλικού», δήλωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Ενώ οι μάχες εντείνονται γύρω από το νοσοκομείο Νάσερ…εκατοντάδες ασθενείς και μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχουν φύγει. Αυτή στη στιγμή στο νοσοκομείο παραμένουν 350 ασθενείς και 5.000 εκτοπισμένοι (λόγω των συγκρούσεων)», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Το νοσοκομείο έχει έλλειψη καυσίμων, τροφίμων και προμηθειών», πρόσθεσε ο ίδιος, ζητώντας παράλληλα «άμεση κατάπαυση πυρός».

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κάλεσε χθες το Ισραήλ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει κάθε πράξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην ιστορική του απόφαση σχετικά με την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στο διεθνές δίκαιο μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αλλά επανέλαβε ότι η χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αντιδρώντας στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Δικαστήριο, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η κατηγορία περί γενοκτονίας ήταν «εξωφρενική».

