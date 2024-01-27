Λευκός Οίκος: Προετοιμασίες για τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Σι Τζινπίνγκ

Τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας βρίσκεται σε προετοιμασία μετά τις υψηλού επιπέδου σινοαμερικανικές συνομιλίες της Μπανγκόκ ανάμεσα στον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν και τον κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύθηκαν «να συνεχίσουν τις διπλωματικές ανταλλαγές και διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου επί των τομέων που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας» για τις δύο χώρες «και σε αυτές περιλαμβάνεται τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στο πρόεδρο Μπάιντεν και τον πρόεδρο Σι», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τον κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στην Μπανγκόκ, όπου συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να διαχειρισθούν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο χώρες, ανακοίνωσε επίσης ο Λευκός Οίκος.

«Ο κ. Σάλιβαν τόνισε ότι, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονται σε ανταγωνισμό, οι δύο χώρες χρειάζονται να προλαμβάνουν την μετατροπή του (ανταγωνισμού αυτού) σε σύγκρουση ή αντιπαράθεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Κίνα χαρακτήρισε «ειλικρινείς και ουσιαστικές» τις συνομιλίες ανάμεσα στον Γουάνγκ Γι και τον Τζέικ Σάλιβαν στην Μπανγκόκ κατά τις οποίες συζητήθηκε και το θέμα της Ταϊβάν, όπως διευκρίνισε το Πεκίνο.

Οι σινοαμερικανικές σχέσεις επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας σειράς θεμάτων: σχέσεις με την Ταϊβάν, εμπόριο, ανταγωνισμός για τις νέες τεχνολογίες, κούρσα επιρροής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εντάσεις στην Νότια Σινική Θάλασσα και ανθρώπινα δικαιώματα.

Ομως οι δύο χώρες εμφανίζονται ότι επιθυμούν να ανανεώσουν τον διάλογο με την αποστολή τον περασμένο χρόνο από την Ουάσινγκτον υψηλόβαθμών αξιωματούχων στο Πεκίνο και την συνάντηση του Νοεμβρίου ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Καλιφόρνια.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες υπό τους Τζέικ Σάλιβαν και Γουάνγκ Γι πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στην Μπανγκόκ.

«Οι δύο πλευρές είχαν ειλικρινείς, ουσιαστικές και εποικοδομητικές συνομιλίες», κυρίως «για την κατάλληλη διαχείριση σημαντικών και ευαίσθητων θεμάτων των σινοαμερικανικών σχέσεων», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις σινοαμερικανικές σχέσεις είναι το κίνημα που επιδιώκει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν», δήλωσε ο Γουάνγκ Γι ενώπιον του Τζέικ Σάλιβαν, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πεκίνου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν (...) να τηρήσουν εμπράκτως την δέσμευσή τους να μην υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να υποστηρίξουν την ειρηνική επανένωση της Κίνας» με το νησί, δήλωσε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών.

Η Κίνα εξακολουθεί να θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, την οποία δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντάξει στην κινεζική επικράτεια από το τέλος του κινεζικού εμφυλίου το 1949.

Το Πεκίνο δηλώνει ότι υποστηρίζει την «ειρηνική» επανένωση με την Ταϊβάν και τα 23 εκατομμύρια του πληθυσμού της που κυβερνώνται με δημοκρατικό σύστημα. Ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει την χρήση στρατιωτικής βίας, κυρίως σε περίπτωση επίσημης κήρυξης της ανεξαρτησίας του νησιού.

Το Πεκίνο έχει οργισθεί τα τελευταία χρόνια με την ενίσχυση των επαφών ανάμεσα σε αμερικανούς και ταϊβανέζους πολιτικούς αξιωματούχους.

