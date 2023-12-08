Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι δεν ενδιαφέρεται να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε πηγή του περιβάλλοντός του.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica δημοσίευσε νωρίτερα την πληροφορία ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προωθεί στους άλλους ευρωπαίους ηγέτες την ιδέα ο Μάριο Ντράγκι να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν.

Στο άρθρο υπογραμμίζεται ότι δεδομένης της κρίσιμης περιόδου που ζούμε σε διεθνές επίπεδο, η Ευρώπη πρέπει να βασιστεί σε έναν άνθρωπο με εμπειρία, όπως ο Ντράγκι, ο οποίος είχε σημαντική θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και «είναι σε θέση να μιλά με τον Κινέζο ηγέτη χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας και θα μπορούσε να ελέγχει τις απρόβλεπτες κινήσεις του Τραμπ», ανέφερε το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

