Το θέμα της "επόμενης ημέρας" των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, αναμένεται να συζητήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου με τους οποίους συναντάται σήμερα στο Ντουμπάι καθώς και με τον εμίρη του Κατάρ με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο στην Ντόχα.

Για το Παρίσι ο στόχος είναι να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στο έδαφος που μέχρι τώρα ήλεγχε η Χαμάς, ενώ η επιστροφή μιας ισραηλινής διοίκησης στον θύλακα θεωρείται "απαράδεκτη".

Σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Monde επισημαίνει, ως προς την πρόταση της Γαλλίας για την "Πρωτοβουλία για την ασφάλεια και την ειρήνη για όλους", ότι ο Μακρόν επιδιώκει να τοποθετηθεί σε τρεις τομείς: την ασφάλεια έναντι των τρομοκρατικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, την ανθρωπιστική βοήθεια για τη στήριξη του άμαχου πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας και την επανεκκίνηση των πολιτικών συζητήσεων για την προώθηση της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους που θα μπορούσε μια μέρα να συνυπάρξει με το εβραϊκό κράτος.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα μετά την εσπευσμένη αποστολή του ελικοπτεροφόρου Tonnerre και ενός δεύτερου πλοίου του ίδιου τύπου, του Dixmude, στην περιοχή, η Γαλλία στέλνει, επίσης, βοήθεια για τους αμάχους που έχουν παγιδευτεί στη Λωρίδα της Γάζας, με την ελπίδα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη με τις αραβικές πρωτεύουσες, οι οποίες έχουν θορυβηθεί από την άκρως φιλοϊσραηλινή στάση που κράτησε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους αμέσως μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, οι γαλλικές αρχές ζητούν από τις Βρυξέλλες να επιβάλουν κυρώσεις σε ηγέτες της Χαμάς, αναφέρει επίσης η εφημερίδα, υπογραμμίζοντας πως αν και η οργάνωση περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων από το 2001, στόχος είναι να εξατομικευθούν τα μέτρα, ώστε να απαγορευθεί σε ορισμένα στελέχη της Χαμάς να εισέρχονται στο έδαφος των 27 ή να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία. Το Παρίσι επιδιώκει, τέλος, να επανεκκινήσει την πρωτοβουλία "No money for terror" κατά της Χαμάς, και δηλώνει έτοιμο να εντείνει τις ανταλλαγές πληροφοριών, χωρίς να αποκλείει πιθανή στρατιωτική συνεργασία, η οποία είναι ακόμη πολύ ασαφής, επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.