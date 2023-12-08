Χαμάς: Αποτρέψαμε προσπάθεια διάσωσης Ισραηλινού ομήρου από τις IDF

Προσπάθεια του ισραηλινού στρατού να απελευθερώσει έναν από τους ομήρους που κρατείτο στη Γάζα αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι απέτρεψε η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, ο Ισραηλινός όμηρος σκοτώθηκε στις μάχες.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς, μεταδίδει το BBC.

Επίσης κατονόμασε τον όμηρο Ισραηλινό στρατιώτη που σκοτώθηκε ως τον 25χρονο Σάαρ Μπαρούς και δημοσιοποίησε και τον φερόμενο αριθμό ταυτότητάς του.

Το Ισραήλ διέσωσε στρατιώτη που κρατείτο στη Γάζα στα τέλη Οκτωβρίου και σημείωσε ότι μπορεί να διεξαγάγει παρόμοιες επιχειρήσεις για τη διάσωση των υπολοίπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς αν είναι δυνατόν.

