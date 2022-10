Ιταλία: Ο Ντράγκι παρέδωσε την εξουσία στην Τζόρτζια Μελόνι - Το μήνυμά της στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα Κυριακή, στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι η προγραμματισμένη τελετή παράδοσης- παραλαβής μεταξύ του Μάριο Ντράγκι και της Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως συμβαίνει με κάθε αλλαγή κυβέρνησης -και αυτή την φορά- ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έδωσε το παραδοσιακό «χρυσό καμπανάκι» στη νέα Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Μόλις ανέβηκε τις σκάλες του κυβερνητικού μεγάρου και συνάντησε τον Ντράγκι, η Ιταλίδα πολιτικός του έσφιξε το χέρι και τού είπε «είναι, οπωσδήποτε, μια στιγμή συγκινησιακά φορτισμένη». Ο απερχόμενος επικεφαλής της κυβέρνησης και η νέα πρωθυπουργός, είχαν αναλυτική συνομιλία διάρκειας μιας ώρας και είκοσι πέντε λεπτών.

«Αυτή η κυβερνητική ομάδα θα υπηρετήσει τη χώρα με αίσθημα ευθύνης και περηφάνια. Τώρα αφιερωνόμαστε όλοι στην δουλειά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter η κ. Μελόνι.

Παράλληλα, απάντησε σε μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας: «Πολλές ευχαριστίες, κυρία Πρόεδρε. Επιθυμούμε και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της ΕΕ ενώπιον των κοινών προκλήσεων».

Απευθυνόμενη, δε, πάντα μέσω Twitter, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η Μελόνι προσέθεσε: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, με τα 27 ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία συνεργάζονται με στόχο μια καλύτερη Ευρώπη και συνυπάρχουν υπέρ της ελευθερίας και της Δημοκρατίας».

Σήμερα πραγματοποιείται και η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της νέας ιταλικής κυβέρνησης, με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι.



Ο Μάριο Ντράγκι ηγήθηκε της Ιταλίας επί είκοσι μήνες. Σήμερα βγήκε πεζός από το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, αφού χειροκροτήθηκε θερμά από όλους τους υπαλλήλους.

Το μήνυμα της Τζόρτζια Μελόνι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σημειώνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου, η κ. Μελόνι απάντησε στο συγχαρητήριο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επ' ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της.



«Θερμά συγχαρητήρια στη νέο πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά προς όφελος της ευρωατλαντικής μας οικογένειας και της σταθερότητας της περιοχής μας» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.



«Ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ. Η Ιταλία και η Ελλάδα είναι κοιτίδες πολιτισμού, η διμερής μας συνεργασία και η συνεισφορά μας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου. Έτοιμη να συνεργαστώ μαζί σας!» απάντησε η ιταλίδα πρωθυπουργός.

