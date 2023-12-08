Η οικονομική ανάκαμψη στην Κίνα βρίσκεται σε «κρίσιμο στάδιο», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, την στιγμή που τα προβλήματα στον τομέα των ακινήτων, το χρέος και η υποτονική κατανάλωση επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της δεύτερης σε μέγεθος οικονομίας στον κόσμο.

«Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και την δημιουργία ενός αμοιβαία ενάρετου για την κατανάλωση και επένδυση περιβάλλοντος», είπε ο πρόεδρος της Κίνας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου, σύμφωνα με την αναφορά που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, με θέμα τις οικονομικές κατευθύνσεις της χώρας για το 2024.

«Οι προληπτικές δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να ενισχυθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο», επέμεινε ο κινέζος πρόεδρος.

Αυτή η διατύπωση μοιάζει να συνηγορεί μάλλον υπέρ στοχευμένων μέτρων παρά υπέρ σχεδίου μαζικής στήριξης το οποίο ζητούσαν τους τελευταίους μήνες ορισμένοι οικονομολόγοι και το οποίο θα αύξανε το δημόσιο χρέος της χώρας.

Η πολλά υποσχόμενη στις αρχές του έτους ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας μετά την επιδημία της Covid υπονομεύεται πλέον από την έλλειψη εμπιστοσύνης των Κινέζων προς το μέλλον η οποία πλήττει την κατανάλωση, την αυξημένη ανεργία των νέων και μία υποτονική διεθνή ζήτηση που έχει επιπτώσεις στις κινεζικές εξαγωγές.

Σημαντικό φρένο στην οικονομική δραστηριότητα βάζει επίσης η πρωτοφανής κρίση στον τομέα των ακινήτων που έχει αφήσει εταιρείες στα πρόθυρα της πτώχευσης και ημιτελή οικιστικά έργα. Η δραστηριότητα του τομέα των ακινήτων αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο του ΑΕΠ και αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται σε οικονομική εξάντληση λόγω των τεραστίων δαπανών των προηγούμενων τριών ετών για την αντιμετώπιση της Covid.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε την Τρίτη από «σταθερή» σε «αρνητική» την προοπτική για την πιστοληπτική ικανότητα της Κίνας, λόγω του επιπέδου χρέους και της υποτονικής οικονομικής ανάπτυξης.

«Πρέπει να θωρακιστούμε αποφασιστικά κατά των συστημικών κινδύνων», τόνισε ο κινέζος ηγέτης την στιγμή που ο κίνδυνος πτώχευσης ορισμένων εταιρειών του τομέα των ακινήτων (Evergrande, Country Garden...) απειλεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την κοινωνική σταθερότητα.

Για να υποστηρίξει τον τομέα των ακινήτων, το Πεκίνο έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μέτρα στήριξης, αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν ισχνά.

Η Κίνα έχει θέσει ως στόχο για φέτος ανάπτυξη 5%, αντικείμενο δύσκολο να επιτευχθεί, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους.

Πέρυσι, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3%, μακριά από τον επίσημο στόχο του 5,5%, που αποτελεί και έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουν καταγραφεί στην Κίνα εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

