Εφιαλτικές στιγμές, που παραπέμπουν σε πογκρόμ, βίωσαν την Κυριακή Ισραηλινοί πολίτες και Εβραίοι στο Νταγκεστάν. Οι αρχές του Νταγκεστάν ανακοίνωσαν πως υπάρχουν «τραυματίες» μετά την εισβολή πλήθους εχθρικού έναντι των Εβραίων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας προς αναζήτηση επιβατών πτήσης από το Τελ Αβίβ.



Πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας όταν ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ. Ο όχλος έκανε έφοδο στο αεροδρόμιο αναζητώντας «Εβραίους» μετά την άφιξη της πτήσης από το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας τις αρχές να επέμβουν για να τους απομακρύνουν από το συγκρότημα

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE October 29, 2023

Εξήντα άτομα που βαραίνουν υποψίες πως εισέβαλαν βίαια στο αεροδρόμιο στην Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια, ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα οι ρωσικές αρχές.

«Πάνω από 150 από τους πιο ενεργούς συμμετέχοντες στις ταραχές ταυτοποιήθηκαν» και «60 από αυτούς προσήχθησαν», ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως οι δύο από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, περιοχή με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό.

Ο όχλος δεν αρκέστηκε στις απόπειρες για λιντσάρισμα, καθώς λεηλάτησε και τα καταστήματα του αεροδρομίου.

Το Ισράηλ καλεί τη Μόσχα να προστατεύσει "όλους τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους"

Το Ισραήλ κάλεσε τη Ρωσία «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους», αφού πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ αναμένει από τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο απέναντι στους ταραξίες και σε κάθε υποκίνηση σε βία εναντίον των Εβραίων και των Ισραηλινών» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Υπό έλεγχο" η κατάσταση στο αεροδρόμιο

«Υπό έλεγχο» τέθηκε η κατάσταση στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν, στο οποίο εισέβαλε το απόγευμα της Κυριακής πλήθος διαδηλωτών, διαβεβαίωσε πάντως μέσω του Telegram το βράδυ της ίδιας μέρας η κυβέρνηση αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου.



Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα αφού προηγουμένως κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να βάλουν τέλος στις «παράνομες ενέργειές» τους.

BREAKING:



A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.



A plane from Tel Aviv was landing.



In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:



"tell us where the Jews are" pic.twitter.com/CEHrjrBmez — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023



Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν όλους τους «πολίτες που δεν είχαν την άδεια» να βρίσκονται εκεί.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι «ένας αριθμός Ισραηλινών και Εβραίων» επιβατών μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο του αεροδρομίου.



«Εξαιτίας του συμβάντος στο αεροδρόμιο στη Μαχατσκαλά υπάρχουν τραυματίες, οι οποίοι δέχονται ιατρικές φροντίδες», ανέφερε μέσω Telegram το υπουργείο Υγείας, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

The lynch mob which stormed the airport in Dagestan in their efforts to find Jewish passengers had other interests as well.



It is now clear that they looted many of the stores in the airport. pic.twitter.com/p8muy5TEaG — Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2023

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

