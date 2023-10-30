Σύγκρουση δυο τρένων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, και τραυμάτισε άλλους περίπου 50, χθες Κυριακή το βράδυ στη νοτιοανατολική Ινδία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Η σύγκρουση και ο εκτροχιασμός των συρμών έγινε ανάμεσα σε δυο πόλεις στην πολιτεία Άντρα Πραντές και αιτία της τραγωδίας εκτιμάται πως ήταν παραβίαση σήματος από μηχανοδηγό επιβατικού τρένου.

«Δεκατρείς επιβάτες είναι νεκροί και άλλοι πενήντα τραυματίες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στον Τύπο ο Ναγκαλάξμι Σ., εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης.

Με βάση τα πρώτα συμπεράσματα προκαταρκτικής έρευνας, η σύγκρουση οφειλόταν σε «ανθρώπινο λάθος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ινδός υπουργός αρμόδιος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι συνομίλησε με τον υπουργό και εξέφρασε «τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που πενθούν» ενώ προσεύχεται για «την ταχεία αποθεραπεία των τραυματιών».

Η Ινδία, χώρα όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του κόσμου, έχει καταγράψει τρομακτικό αριθμό φονικών σιδηροδρομικών δυστυχημάτων στην ιστορία της. Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων βελτιώθηκε πάντως τα τελευταία χρόνια, χάρη σε επενδύσεις και στις προόδους της τεχνολογίας.

Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα αυτής της φύσης στην ινδική ιστορία παραμένει αυτό που έγινε την 6η Ιουνίου 1981 στην πολιτεία Μπιχάρ, όπου επτά βαγόνια τρένου που διερχόταν από γέφυρα έπεσαν σε ποταμό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από 800 ως 1.000 άνθρωποι.

Τον Ιούνιο, σύγκρουση τριών συρμών στην πολιτεία Οντίσα (ανατολικά) είχε αποτέλεσμα να χαθούν σχεδόν 300 ανθρώπινες ζωές και να τραυματιστούν άλλοι χίλιοι και πλέον άνθρωποι, εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα διακλαδώσεων.

Ενώ δυο μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Ινδία εξαιτίας πυρκαγιάς σε βαγόνι σταματημένο σε σταθμό, που αποδόθηκε σε επιβάτη ο οποίος ζέσταινε νερό για να φτιάξει τσάι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

