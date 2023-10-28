Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Νετανιάχου με συγγενείς ομήρων: Ζητούν ανταλλαγή με Παλαιστίνιους

Ικέτευσαν τον Νετανιάχου να μην ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα

Νετανιάχου με οικογένειες ομήρων

Μέλη των οικογενειών των αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα ζητούν να απελευθερωθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των αγαπημένων τους, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Φέρτε πίσω όλους τώρα», λέει ο Meirav Leshem-Gonen, της οποίας η 23χρονη κόρη Romi απήχθη στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το timesofisrael.com, ο Leshem-Gonen λέει ότι ικέτευσαν τον Νετανιάχου να μην ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ υποστηρίζει ότι θα υπήρχε ευρεία εθνική υποστήριξη για μια συμφωνία ανταλλαγής.
    

Πηγή: timesofisrael.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark