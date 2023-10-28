Συνάντηση Νετανιάχου με συγγενείς ομήρων: Ζητούν ανταλλαγή με Παλαιστίνιους

Μέλη των οικογενειών των αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα ζητούν να απελευθερωθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των αγαπημένων τους, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Φέρτε πίσω όλους τώρα», λέει ο Meirav Leshem-Gonen, της οποίας η 23χρονη κόρη Romi απήχθη στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το timesofisrael.com, ο Leshem-Gonen λέει ότι ικέτευσαν τον Νετανιάχου να μην ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ υποστηρίζει ότι θα υπήρχε ευρεία εθνική υποστήριξη για μια συμφωνία ανταλλαγής.



