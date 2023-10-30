Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε στόχους στη Συρία ως αντίποινα στις νέες εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ χθες Κυριακή.

Η πολεμική αεροπορία «έπληξε τρομοκρατικές υποδομές στη συριακή επικράτεια», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter).

Μερικές ώρες νωρίτερα ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωνε πως έπληξε θέσεις από όπου εκτοξεύθηκαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος. Οι ρουκέτες «έπεσαν σε ανοικτό χώρο», χωρίς να προκαλέσουν θύματα ή ζημιές.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Δεν είναι σαφές ποιοι εκτόξευσαν τις ρουκέτες. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών, επλήγησαν θέσεις κοντά στα σύνορα. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις.

Η κατάσταση στα σύνορα του Ισραήλ με τη Συρία, όπως και με τον Λίβανο, έχει επιδεινωθεί θεαματικά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

