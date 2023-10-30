Επιδρομή στη Δυτική Όχθη, και συγκεκριμένα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, ξεκίνησε αργά το βράδυ της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

Η επιδρομή περιγράφεται ως επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας», με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA να αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην Τζενίν με περισσότερα από 100 στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους και δύο μπουλντόζες στρατιωτικού τύπου. Επίσης περικύκλωσαν τις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα.

Weam Al-Hanoun, one of the first founders of the Jenin Brigade with martyr Jamil Al-Amouri, has ascended to martyrdom after being shot by the IOF during the ongoing clashes in Jenin. pic.twitter.com/oGZfE2McbQ — One Ummah 🇵🇸 (@OneUmmahTR) October 30, 2023

Το παλαιστινιακό πρακτορείο αναφέρει ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην Τζενίν, εν μέσω πληροφοριών για σφοδρές μάχες στην πόλη της Δυτικής Όχθης. Ένας εξ αυτών ο Wiam Hanoun, ο οποίος αναγνωρίζεται στο διαδίκτυο ως ιδρυτής του βραχίονα της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ταξιαρχία Τζενίν.

#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy — upuknews (@upuknews1) October 30, 2023

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα ισραηλινά στρατεύματα να συνεχίζουν να επιχειρούν στην πόλη μετά το φως της ημέρας.



قوات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير واسعة في جنين. pic.twitter.com/MohGcwv9YG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Η Σιν Μπετ και οι IDF ισχυρίζονται ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας. Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που – σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση – δείχνουν μια καταπακτή που οδηγούσε από το τέμενος στο υπόγειο καταφύγιο, καθώς και διάγραμμα του χώρου στον οποίο αποθηκεύονταν όπλα και πυρομαχικά.

Το Ισραήλ ανταποδίδει πυρά μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στο μεταξύ πως έπληξε στόχους στη Συρία ως αντίποινα στις νέες εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ χθες Κυριακή.

Η πολεμική αεροπορία «έπληξε τρομοκρατικές υποδομές στη συριακή επικράτεια», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter).

Μερικές ώρες νωρίτερα ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωνε πως έπληξε θέσεις από όπου εκτοξεύθηκαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος. Οι ρουκέτες «έπεσαν σε ανοικτό χώρο», χωρίς να προκαλέσουν θύματα ή ζημιές.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Δεν είναι σαφές ποιοι εκτόξευσαν τις ρουκέτες. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών, επλήγησαν θέσεις κοντά στα σύνορα. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις.

Η κατάσταση στα σύνορα του Ισραήλ με τη Συρία, όπως και με τον Λίβανο, έχει επιδεινωθεί θεαματικά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

