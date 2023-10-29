Ρωσία: "Υπό έλεγχο" η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα του Νταγκεστάν

«Υπό έλεγχο» τέθηκε η κατάσταση στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν, στο οποίο εισέβαλε το απόγευμα πλήθος διαδηλωτών, διαβεβαίωσε μέσω του Telegram η κυβέρνηση αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου.

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα αφού προηγουμένως κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να βάλουν τέλος στις «παράνομες ενέργειές» τους.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν όλους τους «πολίτες που δεν είχαν την άδεια» να βρίσκονται εκεί.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι «ένας αριθμός Ισραηλινών και Εβραίων» επιβατών μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο του αεροδρομίου.

Οι αρχές του Νταγκεστάν ανακοίνωσαν πως υπάρχουν «τραυματίες» μετά την εισβολή πλήθους εχθρικού έναντι των Εβραίων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας προς αναζήτηση επιβατών πτήσης από το Τελ Αβίβ.

«Εξαιτίας του συμβάντος στο αεροδρόμιο στη Μαχατσκαλά υπάρχουν τραυματίες, οι οποίοι δέχονται ιατρικές φροντίδες», ανέφερε μέσω Telegram το υπουργείο Υγείας, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

