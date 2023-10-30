Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σε νέα φάση η χερσαία εισβολή στη Γάζα - Να φύγουν καλεί τους άμαχους Παλαιστίνιους το Ισραήλ

Της Αθηνάς Παπακώστα

O ισραηλινός στρατός το βράδυ της Παρασκευής διεύρυνε τις χερσαίες του επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σφυροκοπώντας, την ίδια στιγμή, ανηλεώς τον παλαιστινιακό θύλακα. Όπως υπογράμμισαν στις σχετικές τους ανακοινώσεις οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) στοχεύουν στο υπέδαφος, στις σήραγγες, τα κέντρα διοίκησης και τις υποδομές της Χαμάς.

24 ώρες αργότερα, το βράδυ του Σαββάτου, τον λόγο πήρε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος κήρυξε «τον δεύτερο πόλεμο ανεξαρτησίας» του Ισραήλ. Όπως, χαρακτηριστικά τόνισε, ο δρόμος θα είναι «μακρύς και δύσκολος» αλλά «θα κερδίσουμε». «Αυτή είναι μία μάχη του καλού ενάντια στο κακό», είπε. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, ξεκαθάρισε ότι η εν εξελίξει επιχείρηση αποτελεί «εθνική προτεραιότητα».

Τρεις εβδομάδες πολέμου

Έχουν ήδη συμπληρωθεί τρεις εβδομάδες πολέμου και σήμερα ξημερώνει η 24η ημέρα των εχθροπραξιών. Το Ισραήλ ζητεί ξανά από όσους δεν έχουν εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στον βορρά παραμένουν 700.000 παγιδευμένοι άμαχοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα μέρος για να καταφύγουν.

Η διευρυμένη επιχείρηση του Ισραήλ εξελίσσεται σε μία μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση με τον εκπρόσωπο των IDF να ενημερώνει μέσω νέων ανακοινώσεων ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εντός του θύλακα ενισχύονται περαιτέρω δυναμώνοντας όσες επιχειρούν ήδη εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Πρώτος στρατηγικός στόχος του Ισραήλ είναι η κατάληψη της συνοικίας της Μπέιτ Χανούν στα ανατολικά της πόλης της Γάζας. Οι μάχες εξελίσσονται με σφοδρότητα με τα ισραηλινά άρματα μάχης να πραγματοποιούν βολές και το πυροβολικό και η αεροπορία να σφυροκοπούν συνεχώς θέσεις των ενόπλων της Χαμάς.

Από την πλευρά τους, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάντ, η ένοπλη πτέρυγα της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, επιβεβαιώνουν με τη σειρά τους τις ένοπλες συγκρούσεις δημοσιεύοντας βίντεο από το βορειοδυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ενώ, ο Μούσα Μοχάμεντ Αμπού Μαρζούκ, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, προειδοποιεί το Ισραήλ ότι «είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε έναν μακρύ πόλεμο» προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα καταφέρει να πολεμά για πολύ καιρό ακόμη».

Σε νέες τους δηλώσεις χθες το βράδυ οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντός «έχουν εξολοθρεύσει δεκάδες τρομοκράτες» κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών την Κυριακή, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου «να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων και να εξουδετερωθούν οι υποδομές των τρομοκρατών».

Όπως εξήγησε, «η χερσαία επιχείρηση είναι περίπλοκη» προσθέτοντας πως οι ένοπλοι της Χαμάς «διαπράττουν εγκλήματα πολέμου» και «χρησιμοποιούν τους Παλαιστινίους κυνικά, ως ανθρώπινες ασπίδες».

Όσο οι φάλαγγες του ισραηλινού στρατού διεισδύουν σε μεγαλύτερο βάθος σε νέες θέσεις μέσα στη Λωρίδα της, ο κίνδυνος διάχυσης του εν εξελίξει πολέμου παραμένει, σταθερά, η μεγαλύτερη πολιτική και διπλωματική πρόκληση των ημερών.

Στην πρώτη της αντίδραση μετά την έναρξη – κατά το Ισραήλ - της δεύτερης φάσης του πολέμου, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι «το Ισραήλ ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές και αναγκάζει τους πάντες να αναλάβουν δράση». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ζητεί έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου υπογραμμίζοντας πως ο λαός του υφίσταται γενοκτονία και βίαιο εκτοπισμό ενώ, σήμερα, μετά από κατεπείγον αίτημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς σε αριθμούς

1.400 Ισραηλινοί νεκροί

8.005 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα

116 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Δυτική Όχθη

5.431 Ισραηλινοί τραυματίες

20.242 Παλαιστίνιοι τραυματίες στη Γάζα

2.000 Παλαιστίνιοι τραυματίες στη Δυτική Όχθη

250.000 Ισραηλινοί εκτοπισμένοι

1.400.000 Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι στη Γάζα

230 στρατιώτες και άμαχοι όμηροι στη Γάζα

4 όμηροι που έχουν απελευθερωθεί

117 φορτηγά έχουν εισέλθει στη Γάζα

27.781 κατοικίες έχουν καταστραφεί στη Γάζα

